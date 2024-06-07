富士 XT-5 / X-H2 相机曝“跟踪对焦不准”问题，官方承诺 7 月推出新固件修复

IT之家 6 月 7 日消息，富士公司在 4 月 25 日为 X-T5、X-H2 两款相机推送固件更新，在更新后 X-T5 固件版本升至 3.01、X-H2 相机固件版本升至 4.00，官方日志中提到相关固件主要提升了“FUJIFILM XApp”连接时的稳定性。

不过相关固件在自动对焦方面犯了“负优化”，此后大量用户反应自己的相机在升级后“跟踪自动对焦”功能不准，IT之家综合反馈，相关问题主要表现在“对不上焦”、“无法跟踪人脸”两方面。

目前富士公司已经回应外媒 FujiRumors 承认了相关问题，并宣布将在今年 7 月推出固件进行修复，不过官方暂未撤出相关更新包，在此之前如果用户在 App 中收到更新消息，不应当升级自己的相机至最新固件。

▲ 图源 外媒 Fujifilm

富士在 2022 年 9 月 9 日推出了 X-H2 相机，这是世界上第一台能够进行 8K 30p Apple ProRes 格式内录的 APS-C 相机。该机搭载 4020 万像素的 X-Trans CMOS 5 HR 传感器及 X-Processor 5 处理器，单机身售价 13390 元。

而在 2 个月后的 11 月 2 日，富士公司推出了 X-T5 相机，该机同样采用了背照式 4020 万像素传感器“X-Trans CMOS 5 HR” 和“X-Processor 5”处理器，单机身售价 11990 元，16-80 套机价 15690 元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。