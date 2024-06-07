首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

无风扇压制 12900K，酷冷至尊展出多款散热新品

2024/6/7 17:32:35 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
评论：

IT之家 6 月 7 日消息，据港媒 HKEPC 报道，酷冷至尊在 2024 台北国际电脑展上展出了多个创新散热解决方案。

酷冷至尊此次展示了一个完全无风扇的英特尔酷睿 i9-12900K 系统。

无风扇系统

▲ 图源 HKEPC，下同

该开放式系统配备了酷冷至尊的 X Silent Edge Platinum 850 无风扇电源和一款被动式散热器，整个系统没有安装任何风扇辅助散热。

被动散热器特写

除原型被动散热器外，酷冷至尊还带来了银黑配色的 612 VENTUS 塔式风冷散热器。

该散热器搭载 6 根酷冷至尊“超导复合热管”和一正一反两颗莫比乌斯 120 风扇，配备一块磁吸式顶盖。

612 VENTUS 风冷

612 VENTUS 采用“歪脖子”内存避让设计，可兼容 45mm 高马甲内存条。其两颗风扇中左侧（IT之家注：靠近主板 VRM 区域）的一颗支持上下调整高度，以避开主板 VRM 散热马甲。

酷冷至尊在 COMPUTEX 2024 上继续展出了曾在 CES 2024 亮相的 V8 散热器。

V8 风冷

该散热器采用 3D 均热板搭配 8 根“超导复合热管”的塔体设计，配备 2 个莫比乌斯 120 系列风扇。

2024 台北国际电脑展专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：酷冷至尊散热器2024台北国际电脑展

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用