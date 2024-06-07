无风扇压制 12900K，酷冷至尊展出多款散热新品

IT之家 6 月 7 日消息，据港媒 HKEPC 报道，酷冷至尊在 2024 台北国际电脑展上展出了多个创新散热解决方案。

酷冷至尊此次展示了一个完全无风扇的英特尔酷睿 i9-12900K 系统。

▲ 图源 HKEPC，下同

该开放式系统配备了酷冷至尊的 X Silent Edge Platinum 850 无风扇电源和一款被动式散热器，整个系统没有安装任何风扇辅助散热。

除原型被动散热器外，酷冷至尊还带来了银黑配色的 612 VENTUS 塔式风冷散热器。

该散热器搭载 6 根酷冷至尊“超导复合热管”和一正一反两颗莫比乌斯 120 风扇，配备一块磁吸式顶盖。

612 VENTUS 采用“歪脖子”内存避让设计，可兼容 45mm 高马甲内存条。其两颗风扇中左侧（IT之家注：靠近主板 VRM 区域）的一颗支持上下调整高度，以避开主板 VRM 散热马甲。

酷冷至尊在 COMPUTEX 2024 上继续展出了曾在 CES 2024 亮相的 V8 散热器。

该散热器采用 3D 均热板搭配 8 根“超导复合热管”的塔体设计，配备 2 个莫比乌斯 120 系列风扇。

2024 台北国际电脑展专题

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