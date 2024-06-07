Excel 5 个常用函数组合

原文标题：《必会！5 个打工人常用函数组合！早用早下班！》

锵锵~ 大家好哇！我是卫星酱~

之前卫某一直致力于做函数用法的整理（文末查看相关内容）。

但是，实际的工作运用当中，单一函数的实用性比起函数组合，可能要低上不少……

所以，咱们今天整理的是，5 个常用函数组合的运用，帮助大家更好地利用函数，提高办公效率！

❶ VLOOKUP + IF

功能：用于查找引用，并结合 IF 函数进行条件判断。

使用场景：查找对应数据并结合 IF 函数判断出符合条件的值。

例：查找产品 A 的销售数量，并根据销售数量判断是否达标（假设达标标准为销售数量大于等于 120）。

=IF(VLOOKUP(E2$A$1$C$5,2,FALSE) =120"达标""未达标")

这个公式首先使用 VLOOKUP 函数，在 A1:C5 的范围内，查找「产品 A」的销售数量（第 2 列），然后使用 IF 函数判断这个数量是否大于等于 120。

❷ VLOOKUP + MATCH

功能：通过 VLOOKUP 进行查找，并使用 MATCH 函数确定查找值在查找区域中的相对位置。

使用场景：在需要确定查找值在查找区域的精确位置时使用。

例：根据员工姓名查找其部门。

=VLOOKUP(A8,A:D,MATCH("部门",$A$1:$D$1,0),FALSE)

这个公式中，MATCH 函数用于查找「部门」这个标题在首行（A1:D1）的位置，然后将这个位置作为 VLOOKUP 函数的第三参数，以找到对应员工的部门。

❸ VLOOKUP + INDIRECT

功能：跨表或多表查询时，结合 INDIRECT 函数进行动态引用。

使用场景：当需要动态引用不同工作表或工作簿中的数据时。

例：在工作表「统计」中根据姓名，动态地查找「年龄」或「部门」中的数据。

=VLOOKUP($A2,INDIRECT(B$1&"A:B")2,FALSE)

PS. 在 B2 输入公式后下拉填充即可。

这个公式中，INDIRECT 函数作为 VLOOKUP 的查找区域，动态地引用年龄! 和部门! 两张工作表中的 A、B 两列。

❹ SUM + SUMIF

功能：进行条件求和。

使用场景：统计满足特定条件的数值之和。

例：计算产品中水果的总销售额。

=SUM(SUMIF(A1:A18{"西瓜""菠萝""油桃"}B1:B18))

这个公式使用 SUMIF 函数的数组形式，计算多个产品的销售额之和，一步到位！

❺ LEFT + RIGHT

功能：提取字符串两端的字符。

使用场景：需要从长字符串中提取特定部分的信息。

例：提取产品序列的前三位和生产年份。

=LEFT(A2,3)&RIGHT(A2,4)

好了，今天的分享就到这里，以上 5 个实用的函数组合，你学会了吗？

快在工作中试试看吧~

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❶ 我整理了 3 个小时，一文总结 Excel 最常用的 10 个函数！拿去套用！

❷ 直接抄！10 个文员必备公式，工作再忙都要学会！

❸ 藏不住了！6 个 Excel 新函数，打工人必学！

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：卫星酱

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