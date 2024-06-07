5G 商用五周年，我们该如何评价它？

今年的 6 月 6 日，对中国通信行业来说，是一个特殊的日子。

五年前，也就是 2019 年 6 月 6 日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了 5G 商用牌照，标志着国内 5G 开始正式商用。

为了庆祝这一重要时间节点，工业和信息化部新闻宣传中心、北京市通信管理局、中国信息通信研究院等单位，在北京中关村创新中心联合举办了“2024 移动通信高质量发展论坛”，回顾和总结我国 5G 产业的发展成果和经验，探索未来的发展之路。

小枣君有幸来到论坛现场，聆听了专家们的发言，深受启发。作为一个行业自媒体，小枣君这些年一直都在密切关注 5G 的动态。今天这篇文章，我想站在技术、网络和应用的角度，说说我对 5G 的一些看法和观点，与大家进行交流碰撞。

█ 5G 的发展现状

中国并不是世界上第一个商用 5G 的国家，但是，中国的 5G 建设成就，绝对是世界领先水平，甚至可以称得上“一骑绝尘”。

我们不妨先通过一些数据，看看中国 5G 到底有多牛。

先看基础设施。

中国在 5G 基础设施建设上，秉承了一贯的基建狂魔本色。在过去五年，我们埋头苦干，建设了世界上规模最大的 5G 网络。截止 2024 年 4 月，我国已建成 5G 基站 374.8 万个，在全球 5G 基站部署量占比超过 2/3。

在实现城市和乡镇全面覆盖的基础上，国内 5G 还延伸到行政村级别，实现了行政村的基本覆盖。面向乡农场景，运营商们积极推动乡农低频 5G 基站建设，农村地区网络覆盖和用户体验显著提升，大大推动了农村经济发展，也助力了共同富裕。

农村 5G 基站

我们的 5G 网络建设，还有一个突出创新，那就是共建共享。

五年以来，中国移动和中国广电深化共建共享，累计建成 5G 基站 190 万个；中国联通与中国电信携手，建成了全球首张、规模最大、网速最快的 5G SA（独立组网）共建共享网络，累计开通 5G 共享基站超过 121 万。

如此规模庞大的共建共享行动，为全球运营商树立了合作典范，意义非同一般。

再来看看 5G 的应用情况。

基于强大的 5G 网络，国内的 5G 用户数也再创新高。截止 2024 年 4 月，国内的 5G 移动电话用户达 8.89 亿户，在全球 5G 用户数占比超 52%。国内的 5G 套餐用户总数就更高了，达到了惊人的 13.96 亿户。

ToB 方面，成果同样显著。

2021 年 7 月，工信部联合 9 部门印发《5G 应用“扬帆”行动计划 (2021-2023 年)》，大力推动 5G 的行业落地。

截止 2024 年，随着扬帆行动落下帷幕，5G 应用已融入 97 个国民经济大类重点 71 个，5G 商业化项目超 9.4 万个，大型工业企业渗透率超 37%，5G 物联网终端连接数从 30w + 提升至 3000w+。

《行动计划》提出的全部目标任务，都已圆满完成。海量的 5G 优秀应用项目，涌现在工业制造、交通运输、能源电力、教育医疗等领域，为整个行业的数字化转型提供了丰富的案例参考，也刺激了行业发展活力。

5G 行业应用

国内的 5G 网络，不是为了建设而建设，而是为整个社会打牢数字底座基础。

5G 属于通信技术，也是联接力技术。它具有高速率、低时延、大连接的特点，既可以为手机用户提供强大的移动互联网接入能力，也可以满足行业的复杂场景需求，实现万物互联。

我们通常所说的数字化，背后的核心推动力，是以芯片、云计算为代表的算力，以及以 5G、光通信为代表的联接力。联接力帮助数字实现流动，为挖掘数据价值创造条件。

把 5G 建设好，不仅有利于个人和家庭用户的数字生活体验，也有利于企业和政府的数字化转型。在国家层面，它具有战略意义。5G 属于新质生产力，有利于发展数字经济，也有利于增强国家的核心竞争力。

目前，社会上对 5G 仍然存在一些质疑，认为 5G 缺乏爆款应用，有点“技术过剩”。

小枣君个人认为，建设和发展 5G，目光要放得更长远。适当超前建设，是孵化应用和探索创新的一个必要阶段。没有真实的 5G 网络，就没有进行孵化 5G 应用的土壤。

5G 的商业发展，是可持续、可增长、正向的。如前面所说，在各个行业领域，我们基于 5G 进行了大量的试点，建设了很多的样板项目。这些样板项目，带来了效率提升，缩减了成本，给企业创造了真金白银的商业回报。越来越多的企业，正在加速拥抱 5G。

从零到一的阶段，我们基本上已经完成。接下来，我们要考虑的，是如何进一步降低 5G 的使用门槛，帮助更多的企业，搭上新质发展的快车。

当然了，对于 5G，我们也是要保持客观理性的态度。对于 5G 发展过程中出现的问题，我们也不能视而不见。

首先第一个问题，就是 5G 的覆盖仍然存在提升空间。

我们 5G 建设一共持续了五年，建站数量虽然多，但深度覆盖以及网络优化并不是特别理想。也有很多用户反馈，在地铁、隧道等场景，5G 信号并不理想，网络体验不佳。

去年年底，信通院启动了百城测评等全国性的信号质量活动。活动虽然提供了一些优秀的样本，但也暴露出部分城市在网络覆盖上的不足。

针对这种情况，今年年初，工信部启动了“信号升格”专项行动。

小枣君最近半年在全国各地多个地市参加了现场探访调研，看到了各地市在信号升格行动上所采取的举措，以及所取得的成果。

随着时间的推移，相信 5G 的信号覆盖，一定会越来越好。

另外一个问题，就是 5G 在性能指标上，可能还是无法满足部分苛刻场景的要求。例如速率和时延，5G 虽然很强，但还不够强。

第三点，不能算是问题，而是挑战。

随着数字技术的发展，我们会发现，一些新的应用场景，需要 5G 具备除了传统通信连接能力之外，能够衍生出新的能力，例如感知能力。

5G 需要迎合这个外部需求的变化，给自己增加相应的能力。

第四点，来自 5G 网络本身。

技术的不断演进，增加了复杂度。作为运营商，需要一个更容易驾驭的网络，一个能效更高、自智能力更高的网络。网络本身，在架构、安全、可维护性方面，需要进一步提升。

面对以上四点，5G 需要加速演进到了一个新的阶段，予以应对。这个阶段，就是 5G-A 阶段。

█ 5G-A，到底有多强？

小枣君在以往的文章中，曾经多次介绍过 5G-A。

5G-A，是 5G-Advanced 的简称，也经常被人们叫做 5.5G。它是 5G 的半代演进，是 5G 的最新阶段，是 5G 和 6G 之间的过渡和衔接。

在行业里，通常把 3GPP R15-R17 版本视为 5G 标准的第一阶段，而 R18-R20 版本视为 5G 标准的第二阶段。很快，3GPP R18 版本就要正式冻结。这也意味着，我们将正式进入 5G-A 阶段。今年，也被一致认为是 5G-A 的商用元年。

5G 和 5G-A 的演进

5G-A 作为 5G 的接班人，在刚才提到的 5G 主要问题和挑战上，都进行了考量和改进。

首先，在网络性能指标上，5G-A 有了全面提升。

与 5G 相比，5G-A 进一步实现了 10 倍的网络性能提升：峰值速率真正实现了“万兆下行（10Gbps），千兆上行（1Gbps）”。时延、定位、高可靠性能力，也实现了 10 倍提升。例如网络时延，从 10 毫秒进一步缩减到 1 毫秒。

如此强劲的网络性能，对于 VR / AR、云游戏等沉浸式体验和交互应用来说，能够提供很好的网络连接保障。对于行业应用场景来说，也意义重大，可以更好地支撑园区和生产线智能质检、智能制造、AGV 物流等场景。即便终端数量庞大，也能轻松应对。

其次，在网络能力维度上，5G-A 也进行了扩展。

最具代表的，就是现在大家热议的通感一体。

5G-A 的通感一体是一个重大创新。它让基站在传统通信能力的基础上，叠加了雷达感知能力，可以实现针对无人机、汽车、轮船等物体的目标识别、入侵检测、轨迹跟踪等多种感知功能。

这对现在非常热门的低空经济发展有重要价值。

5G-A 通感一体

5G-A 的无源物联（P-IoT），也是网络能力的一种扩展。我们可以把它理解为是基站版的 NFC。在仓储、卖场等场景下，基于无源物联，用户可以轻松实现对哑资源的管理，提升物料查找和盘点效率。

5G-A 自身的演进，也令人瞩目。

从能效的角度来看，5G-A 每 Tera Byte 数据传输排放的 CO2 量可减少 10 倍。也就是，5G-A 的能效，是 5G 的 10 倍。

从网络智能化的角度来看，5G-A 具有更强的内生智能。5G-A 的 ADN 自动驾驶网络从 L3 提升到 L4 级别，网络运维效率提升 10 倍。

综上所述，我们可以看出，5G-A 并不仅仅是给 5G 打了一个小补丁，而是针对 5G 进行了全面的升级。作为 5G 向 6G 发展的关键阶段，5G-A 进一步扩展了 5G 的能力边界，并探索了未来 6G 潜在的发展方向。

5G-A 的场景扩展

业界对 5G-A 是充满期待的。各大运营商对于 5G-A，也持非常积极的态度。

不久前，中国移动在杭州首发 5G-A 商用部署，公布首批 100 个 5G-A 网络商用城市名单，并宣布计划于年内扩展至全国超 300 个城市，建成最大规模的 5G-A 商用网络。中国电信和中国联通，也在全面推进 5G-A 的商用落地。

在海外，已有超过 10 家运营商启动了 5G-A 商用计划，超过 30 家运营商开展了相关技术验证。stc 集团、阿联酋 du、阿曼电信、沙特 Zain、科威特 Zain 等运营商，都发布了 5G-A 商用试点网络。

在今天的“移动通信高质量发展论坛”上，北京、天津、长春等 30 多个国内城市，共同举行了“携手开启 5G-A 新时代”的启动仪式。

启动仪式现场

5G-A，既可以满足日益涌现的高清直播、VR / AR、裸眼 3D、云游戏、全息通信等极致体验需求，也可以满足工业制造、医疗教育、金融证券等垂直领域严格的网络应用场景需求。

它的普及速度，会比想象中更快。

█ 结语

从 1G 到 5G，我们经历了移动通信的漫长发展历程，也经历了从“空白”到“跟随”，再到“突破”、“并跑”，最终实现“引领”的过程。

如今，我们可以很骄傲地说，中国的通信产业，不管是在技术上，还是在应用上，都位于世界领先地位。中国通信企业在发展中不断锤炼和积累，已经具备了强大的技术储备和能力基础，也拥有了前所未有的话语权。

正如前文所说，我们在技术研发上的创新，在产业布局上的耕耘，都会在今后的全球数字化竞争中转化为优势，为数字中国的建设夯实基础。

随着我们在算力上的不断追赶，结合联接力上的优势，最终会让我们在数字时代的竞争中，立于不败之地。

本文来自微信公众号：鲜枣课堂 （ID：xzclasscom），作者：小枣君

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