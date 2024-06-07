曾庆洪口中亏了几百亿的蔚来，要开始优化毛利率了

今年一季度，汽车行业的日子普遍难过，蔚来一季度财报也印证了这一点。

营收层面，一季度蔚来营收 99.1 亿元，与上一季度以及去年同期相比都有下降，环比下降 42.1%，同比下降 7.2%。

一季度蔚来整车毛利率 9.2%，摆脱了低毛利阶段，但是这对于蔚来来说，还不是理想水平。

从整车交付量来看，蔚来一季度新车交付 30053 辆，同比减少 3.2%，加上车型切换至 2024 款，对老车型的终端促销，影响了蔚来的毛利率。不过在刚刚过去的 5 月，蔚来已经重回 2 万辆水平。

蔚来的市场层面已经出现起色。

图源：蔚来官方

在财报电话会中，蔚来汽车创始人、董事长、CEO 李斌提到，目前 5 月份的订单已经超过了蔚来的生产能力，对于二季度的交付，蔚来已经重拾信心，二季度交付指引为 5.4 万辆至 5.6 万辆，同比增长 129.6% 至 138.1%；营收指引为 165.9 亿元至 171.4 亿元，同比增长 89.1% 至 95.3%。

当然，不可否认的是，蔚来依然是新势力车企中亏损幅度较大的车企，一季度蔚来净亏损 51.85 亿元，同比增长 9.4%，环比有 3.4% 的下降。

就在最近举行的重庆汽车论坛上，广汽集团董事长曾庆洪在发言中提到，“这么卷下去，没钱赚、没有效益，企业不可以生存，没有企业能亏几百亿。”

造车十年，持续亏损，对于亏损百亿，行业里第一个联想到的就是蔚来。

但对于蔚来来说，与企业过度的卷导致上百亿亏损不同，蔚来本身对于价格战并不积极，也不是动辄启动裁员来实施降本的车企。

只能说，蔚来在持续构筑护城河的路上，并有着非常清晰的发展闭环，同样在花钱这件事上，蔚来的投入也一直高于同行的新势力。

图源：蔚来官方

在此次财报电话会上，李斌也透露了一些新信息：

NIO Power 在完成第一笔融资后，不乏独立上市的可能，这意味着，蔚来的换电业务经过前期布局与技术投入，如今已经成熟，加上产业联盟日渐扩张，距离市场化的日子已经越来越近。

第三品牌萤火虫预计提前至今年发布，明年上半年交付。据 21 世纪经济报道的信息，萤火虫首款新车的发布已经从欧洲首发调整至中国首发，并将在今年年底亮相，这一调整也是为了应对国内日趋激烈的市场竞争环境。

新品牌新车型向主流市场靠拢，这也是蔚来在前期大量研发和资源投入之后，亟待通过前期研发资源的复用，降低前期大量投入带来的亏损。

产品层面，蔚来从 ET9 开始逐步切换到第三代平台，通过采用更多自研技术提升毛利率，同时电池成本也有降本空间，预计平均毛利率可以达到 20%。

一直以来，蔚来都保持着每个季度 30 亿元左右的研发投入，现金储备也已经在一个稳定的水平。

图源：蔚来官方

蔚来是一家注重长期投入的品牌，这也是即便在市场低谷阶段，蔚来仍然选择加大对新品牌、换电站持续投入的原因，这也让外界对于蔚来的质疑从来没有停止过。

今年将是蔚来长期投入转化为市场收获的一年。当然，这其中也存在一定的不可预知性。

比如，乐道的首款车型能否上市即爆款，这是蔚来提升毛利率的关键；NIO Power 能够最终获得资本市场青睐，实现自我造血。

如今李斌已经是车圈直播达人 图源：李斌视频截图

蔚来也期待从第二季度开始，能够开启一个新阶段的转折点。

本文来自微信公众号：品驾 （ID：Ping-Drive），作者：董楠

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