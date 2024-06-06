最高补贴 1 万元，商务部透露汽车报废更新补贴申请量已突破 4 万份

IT之家 6 月 6 日消息，商务部今日召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人何亚东透露，截至当天发布会前，汽车报废更新补贴申请量已突破 4 万份，呈现出加快增长态势。

何亚东介绍，3 月 27 日，商务部等 14 部门联合印发了《推动消费品以旧换新行动方案》，4 月 26 日又会同财政部等部门发布了《汽车以旧换新补贴实施细则》。相关文件发布后，各项工作进展顺利、开局良好，政策效果逐步显现。

具体来看，4 月 27 日，商务部汽车以旧换新信息平台收到全国第 1 份汽车报废更新补贴申请，到申请量突破 1 万份，用了 25 天；从第 1 万份申请到第 2 万份申请，用了 7 天；再到第 3 万份申请，仅用了 4 天。

从汽车、家电等产品的销售来看，5 月份，全国乘用车零售量约 168.5 万辆，环比增长约 10%，其中新能源汽车零售量约 79 万辆，占乘用车总体零售量的比重达 47%；报废机动车回收量 57.7 万辆，同比增长 48.9%，环比增长 16.2%。1-5 月份，主要电商平台家电以旧换新销售额同比增长 81.8%。

据IT之家此前报道，商务部、财政部等 7 部门于今年 4 月印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，自该细则印发之日至 2024 年 12 月 31 日期间，对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或 2018 年 4 月 30 日前（含当日，下同）注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或 2.0 升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。

其中，对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的，补贴 1 万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买 2.0 升及以下排量燃油乘用车的，补贴 7000 元。

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