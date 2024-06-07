赛力斯张兴海：特斯拉 FSD 入华将激发中国新能源车产业新活力

IT之家 6 月 7 日消息，在今日举行的 2024 中国汽车重庆论坛企业家高端对话上，赛力斯集团董事长（创始人）张兴海对特斯拉 FSD 即将进入中国一事发表了看法。

他表示，特斯拉 FSD 的引入，不仅是对现有格局的一次挑战，更是中国智能网联新能源汽车行业迎来的一次重大机遇，将促进中国智能网联新能源汽车由智能驾驶到自动驾驶的跃迁。

“特斯拉进中国，有人问我中国的新能源汽车还活得下去吗？我当时说特斯拉进中国一定是好事，一定会促进和加快中国新能源汽车的发展。其实比亚迪今天成为新能源汽车全球第一，我个人看法，特斯拉促进的结果。”

他认为，特斯拉自动驾驶进入中国也会促进和加快中国汽车产业智能驾驶，特别是自动驾驶的进一步加快迭代升级，加快发展，要不了五年，中国也会成为全球智能驾驶或者自动驾驶的第一。

张兴海表示，汽车产业正在进行深刻的变革。对此，他谈了三点思考。一是致敬用户，敬畏消费者。正是有了广大用户的支持，才有今天中国汽车产业成为全球第一的规模。

二是以新质生产力推进汽车产业高质量发展。推动汽车产业高质量发展需要培育新质生产力，以科技创新为核心的新质生产力正推动着中国新能源汽车突破性的跃升式的发展。

三是以用户为根夯实核心能力。张兴海提到了三个坚持，坚持软件定义汽车，坚持全心全意为用户服务，坚持长期主义。

谈到当下汽车行业内卷的现象，张兴海认为，从产品层面上要卷出价值来，从服务上要卷出用户的体验，从产业的角度要卷出产业的技术升级和迭代。

他还提到，以科技创新为核心的新质生产力，正推动中国新能源车企突破性、跃升式发展。据称，赛力斯汽车在产业链端已将原来的 300 家一级供应商集成到 100 家，接下来将进一步集成至约 50 家。

参考IT之家此前报道，赛力斯 5 月新能源汽车销量 34130 辆，同比增长 298.62%，本年累计 156823 辆，累计同比增长 342.35%。

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