广汽董事长曾庆洪反对价格内卷，建议纯电占有率 50% 后“油电同权”

IT之家 6 月 6 日消息，“2024 中国汽车重庆论坛（CACS2024）”于 6 月 6 日-8 日举行，广汽集团董事长曾庆洪出席并演讲。

曾庆洪认为，2030 年汽车市场是“433”结构，40% 是混动的，30% 是纯电的，30% 是燃油车。这个发展格局主要是考虑到，中国的能源结构 69.9% 都是火电发电、煤电，13% 水电，5% 核电，风电 9.1%，太阳能 3%。未来要实现零碳，就得发展新能源车。

曾庆洪还表示，广汽会坚持长期主义，自己赞同刚才长安汽车朱华荣董事长讲的“卷下去不是办法”。他谈到：“企业目的是什么？盈利，盈利干什么？为国家做贡献，为社会做贡献，交税、就业。现在裁员裁了多少，告诉大家广汽也裁得不少。”

曾庆洪认为，行业应该有一个格局，长期主义的战略，而不是眼前去“卷”。最后，曾庆洪建议新能源汽车、纯电占有率达到 50% 的时候，政府部门研究一下“油电同权”。

IT之家附曾庆洪演讲全文：

尊敬的江市长、李会长、王会长，各位领导、各位朋友，大家早上好！今天非常荣幸参加我们这次论坛，也非常感谢王侠会长把我“忽悠”过来，即便你们忽悠应该忽悠这两个老大，一汽、二汽来了。好久没见，想念大家。我今天就这个主题“长期主义与行业的发展”，跟大家分享一点感受或者思考。因为是简单的发言，我争取 8 分钟之内。 第一，长期主义对我们汽车行业来说尤其重要。什么叫长期主义？刚才主持人讲，就是一个长期的目标，有坚持、有韧性发展下去。对企业来说更重要，对企业来讲可以说它是一种格局、是一种视野的体现，能够帮助企业在不断创新和价值的创造过程中，拒绝灵活博弈、灵活游戏，所以我认为这个主题非常好。今天只有三四张 PPT，每张讲一两分钟。 长期主义，服务大局，服务国家战略。我们汽车的发展战略，2021-2035，新能源汽车到 2025 是 20%，2035 年是 50%，去年已经 31.6%，新能源汽车，比原来的计划超前 10 年。这 10 年搞了很多，外国朋友傻了，本田、丰田跟我说“不是十年了吗？”，现在超了十年的时间。上个月更厉害，看左边的图，占有率占 36%，这样发展下去可能 2025 年就达到 50%。这是我们的目标，国家的战略，智能化、网联化、电动化、共享化，20%、50% 的目标，但是我们会超前。 第二，行业的未来会怎么样？这里跟大家分享一张图，国际知名公司专门过来跟我一起沟通，他们说 2030 年可能是“433”，40% 是混动的，30% 是纯电的，去年纯电大概 20% 多，900 多万辆，600 多万是纯电，200 多万是混动，这是去年的数据。我比较认同他这个观点，也就是说 2030 年 EV 会占 70%，油车 30%，不管你信不信，反正我相信。调查数据，大家现在、未来会买什么车？大家还是考虑买混动。为什么会赞同他这种观点？依旧是我们的能源结构，中国的能源结构 69.9% 都是火电发电、煤电，13% 水电，5% 核电，风电 9.1%，太阳能 3%。你们想想，能源的结构，煤电不是污染吗，不是要零碳、节能减碳吗，30、60 计划吗？你们是否记得 2022 年重庆嘉陵江 8 月份水都没有，枯了，河床都露出来，人都可以走过去，晒干了。我听说好几天新能源汽车没有充电，江市长，是不是你搞的？能源结构跟环保、节能结构，我们为什么搞新能源汽车，就是为了环保、节能、能源安全。所以我们今后应该是多能源结构，未来长期主义应该是共存的，不可能全部一刀切。这个观点对不对？我们一起跟知名调查公司去探讨，没有对与错，大家去判断。 广汽也会坚持长期主义，有定力、有韧性、有格局、有长远性。我赞同刚才华荣董事长讲的“卷下去不是办法”，企业目的是什么？盈利，盈利干什么？为国家做贡献，为社会做贡献，交税、就业。现在裁员裁了多少，告诉大家广汽也裁得不少。这样下去，对社会、对国家会怎么样？我们应该有一个格局，长期主义的战略，而不是眼前去“卷”。上次我在这里讲，去年我也提这个观点，我们要站在国家大局，长期主义、长期长远发展，所以我们制定了“1578”。时间问题，我就不展开讲。 最后，建议。我们建议什么？新能源汽车、纯电占了 50% 的时候，建议政府部门研究一下“油电同权”。怎么同权？没钱赚、没有效益，企业不可以生存，没有企业亏几百亿，你们看看年报，怎么做？国家看下去？所以希望政府研究这个课题，是不是到 50% 的时候，调查一下，是不是油电同权？ 谢谢大家！

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