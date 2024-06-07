Adobe 澄清“霸王条款”：绝不占有用户作品，也不会用于 AI 训练

IT之家 6 月 7 日消息，Adobe Creative Cloud 新修订的条款让很多用户感到诧异，因为 Adobe 突然强迫用户同意分享其作品、允许 Adobe 免费访问保密作品，允许 Adobe 吸纳用户作品用于 AI 训练。

最令人不满的地方在于，用户如果不同意新的协议就无法继续使用其软件，甚至也无法卸载。

面对这一情况，Adobe 先是发布了一份轻描淡写的声明，强调其条款“多年来一直如此”，然后避重就轻进行一些说明，但这一说法很显然没能让用户满意，Adobe 后来也意识到情况不对，因此又紧急发布了一篇新的博客文章，并尽可能详尽地解释了这一问题。

Adobe 最初的声明

“这项政策已经实施多年。为了履行我们对客户透明的承诺，今年早些时候，我们在使用条款中添加了一些澄清示例，说明 Adobe 何时可能会访问用户内容。Adobe 访问用户内容的原因有很多，例如提供一些我们最具创新性的云功能，例如 Photoshop 的 AI 滤镜和 Adobe Express 的背景移除功能，以及采取措施打击违禁内容。Adobe 不会访问、查看或收听任何存在用户设备上的本地内容。”

后续解释

Adobe 强调，“此次更新的重点在于告诉大家我们现有的内容审核流程的改进之处。随着生成式 AI 的爆炸式发展，以及我们对创新的负责，我们已经在内容提交审核流程中增加了更多人工审核。”

简单来说，Adobe 现在不仅会用程序扫描，还会用人工进行审查，而这项审核主要适用于 CSAM 内容，以及违反公司使用条款的应用使用行为，例如发送垃圾邮件或在非指定区域发布成人内容。

最后，Adobe 还向大家保证：

Adobe 不会用客户内容训练 Firefly Gen AI 模型。Firefly 生成式 AI 模型使用许可内容（例如 Adobe Stock）和版权过期的公共领域内容作为训练数据。

Adobe 绝不会拥有客户作品的所有权。Adobe 托管内容是为了让客户能够使用我们的应用程序和服务，Adobe 不对任何客户作品所有权进行干涉。

参考资料：

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