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Adobe 澄清“霸王条款”：绝不占有用户作品，也不会用于 AI 训练

2024/6/7 20:43:37 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 6 月 7 日消息，Adobe Creative Cloud 新修订的条款让很多用户感到诧异，因为 Adobe 突然强迫用户同意分享其作品、允许 Adobe 免费访问保密作品，允许 Adobe 吸纳用户作品用于 AI 训练。

最令人不满的地方在于，用户如果不同意新的协议就无法继续使用其软件，甚至也无法卸载。

面对这一情况，Adobe 先是发布了一份轻描淡写的声明，强调其条款“多年来一直如此”，然后避重就轻进行一些说明，但这一说法很显然没能让用户满意，Adobe 后来也意识到情况不对，因此又紧急发布了一篇新的博客文章，并尽可能详尽地解释了这一问题。

Adobe 最初的声明

“这项政策已经实施多年。为了履行我们对客户透明的承诺，今年早些时候，我们在使用条款中添加了一些澄清示例，说明 Adobe 何时可能会访问用户内容。Adobe 访问用户内容的原因有很多，例如提供一些我们最具创新性的云功能，例如 Photoshop 的 AI 滤镜和 Adobe Express 的背景移除功能，以及采取措施打击违禁内容。Adobe 不会访问、查看或收听任何存在用户设备上的本地内容。”

后续解释

Adobe 强调，“此次更新的重点在于告诉大家我们现有的内容审核流程的改进之处。随着生成式 AI 的爆炸式发展，以及我们对创新的负责，我们已经在内容提交审核流程中增加了更多人工审核。”

简单来说，Adobe 现在不仅会用程序扫描，还会用人工进行审查，而这项审核主要适用于 CSAM 内容，以及违反公司使用条款的应用使用行为，例如发送垃圾邮件或在非指定区域发布成人内容。

最后，Adobe 还向大家保证：

  • Adobe 不会用客户内容训练 Firefly Gen AI 模型。Firefly 生成式 AI 模型使用许可内容（例如 Adobe Stock）和版权过期的公共领域内容作为训练数据。

  • Adobe 绝不会拥有客户作品的所有权。Adobe 托管内容是为了让客户能够使用我们的应用程序和服务，Adobe 不对任何客户作品所有权进行干涉。

参考资料：

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关键词：adobe人工智能

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