古尔曼：苹果 iOS 18 喜提“Apple Intelligence”，多项 AI 服务将于 WWDC 2024 重磅登场

IT之家 6 月 7 日消息，苹果将于 6 月 11 日凌晨举行 WWDC 2024 开发者大会并推出果粉期待已久的 AI 功能。

彭博社 Mark Gurman 现表示，苹果 AI 功能已确认被正式命名为“Apple Intelligence”，很显然与“Artificial Intelligence”缩写都是 AI。古尔曼表示，AI 功能将占到苹果 WWDC 主题演讲中大约一半的内容，苹果重视程度可见一斑。

不出意外的话，这些 AI 功能将应用于 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS 15 等系统中。当然，这些功能属于可选功能，用户如果不想用也不会强制去用。

结合之前的爆料，由于 AI 功能的硬件需求较高，用户可能需要搭载 A17 Pro 的 iPhone 15 Pro 及以上机型才能使用，当然也包括今年发布的四款 iPhone 16 系列机型，对于 iPad 或 Mac 用户来说则至少需要 M1 芯片才能体验 AI 的各种能力。

值得一提的是，这些 AI 功能除了苹果自己的技术之外，还将应用部分来自 OpenAI 的技术，预计苹果还将与 OpenAI 合作提供类似 ChatGPT 的聊天机器人。

根据古尔曼的说法，Apple Intelligence 将负责处理基本的 AI 任务，并且它将采用设备本地运行的方式，无需借助云端服务器，不过目前尚不清楚他说的“基本任务”是指什么，但据说 Apple Intelligence 如果判断无法在设备上本地化处理也会请求 Apple 服务器进行处理。

以下是IT之家迄今为止报道过的一些与 iPhone、iPad 和 Mac 相关的主要 AI 功能：

Apple Music：AI 自动生成的播放列表，以及更智能的切歌过渡。

Apple News：AI 生成的新闻文章摘要。

Apple 健康：由 AI 提供支持的新功能，但目前仍未看到任何具体细节。

Keynote 和 Pages：在 Keynote 中自动生成幻灯片、在 Pages 中更快地写作等等。

邮件：自动邮件分类、回复建议、电子邮件总结、文本撰写辅助等。

信息：动画效果、回复建议、自定义表情符号、消息重述等。

备忘录：内置录音工具且支持音频转录

通知：AI 通知摘要。

照片：AI 美图。

Safari：“智能搜索”以及“网页橡皮擦”等。

Siri：受 ChatGPT 启发的“智能版 Siri”，以及更多针对应用独立控制权限设置（计划于 2025 年推出）。

聚焦搜索：更智能的搜索结果和改进的排序。

语音备忘录：音频转录。

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