19.99 万元起，上汽大通大家 7 混动 MPV 车型上市

IT之家 6 月 7 日消息，在今天的上汽大通 MAXUS 发布会上，上汽大通大家 7 车型正式上市，该车主打“超大全景天幕 + 车内净高 1.2m”，共推出 8 款车型，IT之家整理价格信息如下：

车型 价格 长续航 畅享版 19.99 万元 长续航 奢享版 21.69 万元 长续航 臻享版 22.99 万元 长续航 旗舰版 23.99 万元 超长续航 畅享版 20.99 万元 超长续航 奢享版 22.69 万元 超长续航 臻享版 23.99 万元 超长续航 旗舰版 24.99 万元

官方声称，该车号称“超懂生活的混动 MPV”，配备“超大全景天幕及 100% 全遮光遮阳帘”，可打造“星空房”，车内净高 1.2m，号称“小孩宠物站的都舒适”，同时还配备双侧电动尾门、三区独立冷暖空调、24h 冷热一体电动冰箱，支持 6.6kW 外放电。

官方同时强调了该车的智能属性，该车采用三块 12.3 英寸显示屏组成的悬浮式联屏，搭载 L2 + 级智能驾驶辅助系统，号称“智慧驾驶、影音娱乐互不干扰”。

规格方面，大家 7 超混长宽高分别为 4907x1885x1756（1768）毫米，轴距为 2975 毫米，搭载第三代 1.5T 超混发动机、专用 DHT 变速箱和电池组构成的插混动力系统。发动机最大输出功率为 110 千瓦，电机功率为 176 千瓦，其中长续航版配备 24.7kWh 磷酸铁锂电池组，对应的 CLTC 工况纯电续航为 140 公里；超长续航版配备 39.7kWh 三元锂电池组，对应的 CLTC 工况纯电续航为 230 公里。

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