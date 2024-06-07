19.99 万元起，上汽大通大家 7 混动 MPV 车型上市

IT之家 6 月 7 日消息，在今天的上汽大通 MAXUS 发布会上，上汽大通大家 7 车型正式上市，该车主打“超大全景天幕 + 车内净高 1.2m”，共推出 8 款车型，IT之家整理价格信息如下：
|车型
|价格
|长续航 畅享版
|19.99 万元
|长续航 奢享版
|21.69 万元
|长续航 臻享版
|22.99 万元
|长续航 旗舰版
|23.99 万元
|超长续航 畅享版
|20.99 万元
|超长续航 奢享版
|22.69 万元
|超长续航 臻享版
|23.99 万元
|超长续航 旗舰版
|24.99 万元
官方声称，该车号称“超懂生活的混动 MPV”，配备“超大全景天幕及 100% 全遮光遮阳帘”，可打造“星空房”，车内净高 1.2m，号称“小孩宠物站的都舒适”，同时还配备双侧电动尾门、三区独立冷暖空调、24h 冷热一体电动冰箱，支持 6.6kW 外放电。
官方同时强调了该车的智能属性，该车采用三块 12.3 英寸显示屏组成的悬浮式联屏，搭载 L2 + 级智能驾驶辅助系统，号称“智慧驾驶、影音娱乐互不干扰”。
规格方面，大家 7 超混长宽高分别为 4907x1885x1756（1768）毫米，轴距为 2975 毫米，搭载第三代 1.5T 超混发动机、专用 DHT 变速箱和电池组构成的插混动力系统。发动机最大输出功率为 110 千瓦，电机功率为 176 千瓦，其中长续航版配备 24.7kWh 磷酸铁锂电池组，对应的 CLTC 工况纯电续航为 140 公里；超长续航版配备 39.7kWh 三元锂电池组，对应的 CLTC 工况纯电续航为 230 公里。
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