微软发布 Win11 Beta 22635.3720 预览版：优化讲述人、改进搜索 / 分享体验

IT之家 6 月 8 日消息，微软公司今天发布新闻稿，面向 Beta 频道的 Windows Insider 项目成员，发布了适用于 Windows 11 的 KB5039312 更新，用户安装后版本号升至 Build 22635.3720。

IT之家附上 Windows 11 22635.3720 预览版主要新功能内容如下：

讲述人（Narrator）支持使用 voice access 来下达命令

在 Windows 11 系统中，用户可以使用 Voice Accesss 向讲述人功能下达指令，例如“打开讲述人”、“说快一点”、“读选中内容”、“读下一行”等。

Voice Access 自动重启

微软在新 Windows 11 预览版中为 Voice Access 引入了自动重启功能，确保在遇到问题之后会自动重启，行动不便的个人可以尽快恢复使用 Voice Access。

用户将不再需要依赖其他辅助技术或他人的帮助来重新启动语音访问。如果语音访问因崩溃而自动重启，我们将在语音访问重启后更方便地报告这些崩溃，以便团队进行调查和修复。

微软推出了新语音命令，可以直接在 Windows 搜索中进行搜索，可以说：

Search xxx

Search Windows for xxx

Search for xxx

调整和改进（逐步推出）

[任务栏上搜索]

微软改进任务栏搜索框，搜索结果中的本地文件可以分享。

[Windows 共享]

国内用户如果启用 Nearby Sharing，如果 WLAN 和蓝牙处于禁用状态，用户会收到通知，要求打开上述两个选项。这主要是因为 Nearby Sharing 需要启用 WLAN 和蓝牙。

修复

[文件管理器]

修复用户按下 WIN + E 后，屏幕阅读器可能会意外显示某个窗格已获得焦点，或者文件资源管理器中根本没有设置焦点的问题。

修复了导致 CTRL + F 有时无法在文件资源管理器中启动搜索的问题。

修复文件资源管理器中按 Shift + Tab 键后，键盘焦点有时可能会丢失。

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