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11 月 8 日发行，《寂静岭》设计师外山圭一郎新作《野狗子：裂头怪》游戏首支预告放出

2024/6/8 6:49:15 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 8 日消息，《寂静岭》设计师外山圭一郎新作《野狗子：裂头怪》（Slitterhead）将于 2024 年 11 月 8 日发行，将会登陆 Xbox Series S|X、PlayStation 4/5 以及 PC 平台。

《野狗子：裂头怪》是一款恐怖类冒险游戏，“野狗子”这一称呼来自聊斋志异，是游戏中这些怪物的总称。

外山圭一郎曾设计了《寂静岭》（Silent Hill）、《死魂曲》（Siren）和《重力异想世界》（Gravity Rush），《野狗子：裂头怪》于 2021 年 12 月官宣，今天终于敲定了发行日期。

故事发生在一个虚构的城市中，找出隐藏在人群中、伪装成人的怪物是本作的玩法核心和故事主轴之一。

该游戏由外山圭一郎带领的独立工作室 Bokeh Game Studio 开发，在宣传视频中展示了一些非常恐怖的变异生物，游戏战斗方式比较注重躲避和抵挡来袭的攻击。

游戏似乎还采用了某种附身机制，展示了一个红眼角色控制各种平民帮助打击附近的怪物。IT之家附上游戏宣传视频如下：

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关键词：寂静岭野狗子外山圭一郎2024夏日游戏展

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