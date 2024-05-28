5 月 31 日见，科乐美预告《寂静岭 2：重制版》游戏

IT之家 5 月 28 日消息，科乐美今天通过 X 平台发布推文，宣布将于北京时间 5 月 31 日早上 7 点举办流媒体活动，将公布《寂静岭》游戏新作。

《寂静岭 2：重制版》游戏由 Bloober Team 开发，于 2022 年官宣，但此后鲜有消息更新。

IT之家今年 3 月报道，已经获得韩国评级，评级分类为“青少年不宜”，描述包含过度暴力、血液、肢体被物理分离、四肢形状奇怪的生物等。

今年 4 月这款游戏获得 ESRB“M”17 + 评级，随后墨西哥零售平台 Sanborns 泄露了《寂静岭 2：重制版》“将在今年 5 月 30 日发售”，现在官方基本上确认了这条消息。

科乐美公司还计划在周四的发布会上透露“影片的更深层次内容”，这里的影片是指《重返寂静岭》（Return to Silent Hill），由电影导演克里斯多夫・甘斯（Christophe Gans）执导，这部电影被描述为电影系列的重启而非续集。

科乐美公司可能于 5 月 30 分享新电影的预告片以及上映日期。

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