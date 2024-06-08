特瑞、舞等角色将“友情客串”，《街头霸王 6》第二年拓展角色公布

IT之家 6 月 8 日消息，《街头霸王 6》今日凌晨公布了计划于第二年登场的 4 位角色，来自 SNK《饿狼传说》的角色特瑞、舞等即将在本作中“友情客串”。

《街霸 6》去年 6 月 2 日在 PC、PS4、PS5 和 Xbox Series X / S 平台发售；在游戏仅发售三天后，玩家总数已经突破 100 万人，今年 1 月全球销量突破 300 万套。

IT之家附游戏简介：

本作以 RE ENGINE 开发，并由系列前所未有的大型模式“环球游历”、“斗技战场”以及“格斗中心”构成。

极具个性的 18 位 FIGHTERS



隆、春丽、卢克、杰米、金佰莉等从传奇到新世代的 FIGHTER 们，带着令人印象深刻的视觉效果和丰富多彩的招式，集结于此。

称霸这个战斗舞台吧



“斗技战场”中不仅有继承自系列的格斗模式，还提供打破指令输入这道墙壁的“Modern”类型操作，以及由 AI 根据情况作出支援的“动态方式”操作。此外，还配备对战自动实时旁述功能，让你在家中也能体验到犹如置身大赛中的临场感。

作为进攻和防守关键的“DRIVE SYSTEM”，能够有效地发动招式，感受华丽的演出和爽快的对战。

踏上追求强大的冒险



在单人游玩的沉浸式故事模式“环球游历”中，玩家可透过丰富的虚拟形象创建功能，创建一个将成为玩家分身的主角，与 Street Fighter 世界的居民互动，并向隆和春丽等拜师，学习招式，在与各样敌人对战的同时寻找“什么是强大？”这个问题的答案。

与来自世界各地的 FIGHTER 互相切磋



“格斗中心”是让在“环球游历”中锻炼了的虚拟形象聚首一堂，并可与来自世界各地的玩家互相交流的地方。除了只要坐在对战台就可展开令人热血沸腾的“格斗中心对战”和“极限对抗”外，还可在“街游中心”的游戏机上畅玩 Capcom 的街机游戏名作！