《天国拯救 2》游戏新预告发布，官方未公布确切发行日期

IT之家 6 月 8 日消息，《天国拯救 2》（Kingdom Come: Deliverance 2）游戏最新预告放出，将登陆 Xbox Series X|S、PS5 游戏主机和 Windows PC 平台，不过目前仍未公布具体的发行日期，只表示会在 2024 年发行。

《天国拯救 2》由 Warhorse Studios 开发，游戏设定在 15 世纪的欧洲，玩家可以体验丰富多彩的开放世界，开启究极中世纪冒险，扮演年轻的亨利，踏上一场史诗级的旅程。

IT之家附上游戏官方介绍如下：

《Kingdom Come: Deliverance II》是一款以 15 世纪深陷内战混乱的波西米亚为舞台的刺激动作角色扮演游戏。

你将扮演来自小村斯卡里茨的亨利 —— 一位做出了不凡之事的凡夫俗子，踏上史诗般的旅程。你将被卷入一段摄人心弦的有关复仇，背叛和发现的故事，这段旅程将带你从一间简陋的铁匠铺一路走进国王的宫廷，在这个美丽而无情的中世纪世界中寻找自己的意义。

从熙熙攘攘的城市街道到郁郁葱葱的森林，通过充满动作、刺激和惊奇的难忘冒险，来探索这个中世纪欧洲的开放世界。

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