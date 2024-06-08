卡普空和风游戏新作《祇：女神之道》公布预告：7 月 19 日发售，首发加入 XGP

IT之家 6 月 8 日消息，卡普空今日宣布，其新作《祇：女神之道》将于 7 月 19 日登陆 PC 平台。除 PC 外，该作将于年内登陆 Xbox Series X|S 以及 PS5 平台，首发加入 Xbox Game Pass。

这款游戏融合了动作和即时战略玩法，讲述了玩家所扮演的主角 Soh 需要与拥有神力的少女 Yoshiro 合作，清除传说之山 Kafuku 上被邪恶盘据的污秽，并夺回 12 个拥有神力的面具。

IT之家附简介：

一个新的“神”之传说

《Kunitsu-gami: Path of the Goddess》

是以独创的“日式”世界观

体会“动作与战略”乐趣的单人游玩神乐战略活剧

以被污秽覆盖的山村为故事舞台

白昼时，需绞尽脑汁，净化村落并做好迎击的准备

黑夜时，需抵御来袭的妖魔，守护巫女

在净化山中“污秽”、夺回安稳的生活前

无数个昼夜循环往复……

独特的“和风”世界观

故事舞台是被污秽覆盖的“祸福山”。本作中，不仅是山林景观，“神乐”与“面具”等日本文化以及在背景奏起的音乐等，均可让玩家体验到独特且充满讲究的“和风”氛围。

被污秽引来的“畏哭”

日落后，畏哭会从异界之门现身。拥有各种异常能力的畏哭于夜幕现身，纷纷朝巫女袭来。游戏总监的执着与创意融入了这些象征本作世界观的造型中。

爽快的“剑舞”动作

为了保护山之巫女“世代”，本作主人公“宗”会举刀挥舞，挺身对抗畏哭。不需惧怕畏哭种类繁多的攻击，以爽快的“剑舞”一一斩除吧！

动作与战略的融合

宗的战斗并不孤单，被赋予职业的村民也会提供协助。要赋予村民何种职业，又该配置在哪个位置？什么样的敌人可以交给村民，什么样的敌人需亲自举刀迎战？时刻变化的战况将考验玩家的“指挥能力”。

驱除鸟居的污秽，进行净化吧

如果能在天明之前顶住畏哭的攻势，并在白昼期间将世代引导至鸟居，就能通过她的“神乐”净化鸟居。夺回山村的和平吧！