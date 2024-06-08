微软公布 3 项举措，减轻用户对 Win11 Recall AI 功能担忧

IT之家 6 月 8 日消息，微软首席研究科学家海梅・蒂文（Jaime Teevan）重申 Windows 11“回顾”（Recall）功能本地运行，且加密存储之后，微软官方今天通过 Window Experience 博客表示，目前正努力调整 Recall，减轻用户的担忧。

负责管理 Windows + Devices 团队的微软副总裁帕万・达瓦卢里（Pavan Davuluri）并没有为 Recall 此前曝光的“安全漏洞”道歉，只表示正进行一些调整，以减轻用户的担忧。

IT之家翻译博文部分内容如下：

首先，我们正在更新 Copilot+ PC 的设置体验，让用户可以更明确地选择是否使用“回顾”（Recall）功能保存截图。如果用户不主动选择打开，默认情况下它将是关闭的。

其次，用户需要启用 Windows Hello 才能使用 Recall，此外用户查看时间轴和搜索时需要身份认证。

再次，微软添加了更多层次的数据保护，包括受 Windows Hello 增强登录安全（ESS）保护的 "及时" 解密，因此 Recall 快照只有在用户通过身份验证后才能解密和访问。此外，微软还对搜索索引数据库进行了加密。