45dB 降噪 + 96 小时续航：漫步者 W830NB 头戴降噪耳机 309 元探新低

漫步者 W830NB 头戴式主动降噪蓝牙耳机 发售于 2024 年 4 月，支持沉浸式空间音频，采用蓝牙 5.4 技术，最高可达 96 小时续航，通过了 Hi-Res 有线无线双金标认证，首发价 469 元。

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据介绍，W830NB 耳机重 265g，采用可折叠收纳设计，有星辉蓝、云影灰、晨曦白三种颜色，内置 40mm 镀钛单元，降噪深至-45dB，相比前代提升 18%，支持多种降噪模式（深度降噪、舒适降噪、宽频降噪、防风噪模式），可在 App 中切换。

W830NB 耳机在关闭降噪的情况下最高可达 96 小时续航，开启降噪仍有 55 小时续航，支持快速充电，充电 15 分钟可听歌 11 小时。

W830NB 耳机搭载 LHDC5.0 高清编解码，支持 192kHz / 24bit 无损音质传输，通过 Hi-Res 双金标认证，采用蓝牙 5.4 技术，抗干扰能力提升。

此外，W830NB 耳机还支持空间音频与延时最低 0.08s 的游戏模式，支持双设备连接，对降噪通话进行了升级，支持 USB Audio，可插线使用。

IT之家附详细参数如下：

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