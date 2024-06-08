密码管理服务 LastPass 宕机 12 小时声誉受挫，官方称其 Chrome 扩展更新导致

IT之家 6 月 8 日消息，密码管理服务 LastPass 昨日出现了持续将近 12 小时的宕机事件，官方表示是由于更新其 Chrome 浏览器是扩展程序错误导致的。

LastPass 宕机时间从北京时间 6 月 7 日凌晨 1 点开始，用户反馈无法访问他们的密码库或登录他们的账户，会跳出“404 Not Found”错误，通常代表服务中断。

网友在 Reddit 社区、X 平台表达了自己的不满：

离线登录也无法使用。我正在把我的家人转移到 1Password 上。

我不相信他们的基础设施没有应急措施。在他们解决这个问题之前，我基本上无法访问我使用的所有网站。

LastPass 表示于北京时间 6 月 7 日早上 8 点基本恢复访问，指出 Chrome 扩展的错误更新给他们的服务器造成了过大压力。

LastPass 状态页面上写道：

我们的工程师发现，今天早些时候对 Chrome 浏览器扩展的更新无意中导致了我们后台基础设施的负载问题，我们正在努力解决这一问题，并积极致力于找到解决办法。

截至 IT之家发稿为止，LastPass 相关服务已经恢复正常，公开资料显示该服务今年 5 月 7 日也出现过全球宕机事件。

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