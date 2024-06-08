华为 HDC2024 开发者大会日程公布：余承东率先上台演讲，将发布盘古大模型 5.0

IT之家 6 月 8 日消息，华为 HDC 2024 开发者大会将于 6 月 21 日-23 日在东莞松山湖举行，现在官网已经公布大会的主要日程。

▲ 华为 HDC 2024 开发者大会日程

其中，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东将率先在 6 月 21 日 14:30 进行“鸿蒙生态：创新沃土 厚植未来”演讲。

此外，华为终端 BG CEO 何刚、华为终端 BG 软件部总裁龚体、华为常务董事 / 华为云 CEO 张平安等也会在本次大会带来主题演讲，盘古大模型 5.0 也会在本次大会发布。

6 月 21 日主题演讲：

14:30～16:10

鸿蒙生态：创新沃土 厚植未来（华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长，余承东）

HarmonyOS NEXT - 共筑鸿蒙新世界（华为终端 BG CEO，何刚）

鸿蒙原生应用，全新出发！（华为终端 BG 软件部总裁，龚体）

16:10～16:55

盘古大模型 5.0 发布，持续为行业解难题（华为常务董事、华为云 CEO，张平安）

16:55～17:10

盘古大模型 5.0 解密，核心技术创新（华为诺亚方舟实验室 主任，姚骏）

17:10～17:30

AI Native 的华为云，系统创新 X 服务重塑，使能千行万业（华为云 CTO，张宇昕）

▲ 华为 HDC 2024 开发者大会日程

▲ 华为 HDC 2024 开发者大会日程

从目前公布的信息看，华为 HDC 2024 开发者大会 6 月 21 日开幕日将是本次活动的重点，6 月 22 日-23 日将围绕高峰论坛、专题论坛、开放演讲、开发者主题演讲、HarmonyOS 公开课等主题展开，更多的是面向行业从业人员而不是消费者。

▲ 原华为 HDC 2024 开发者大会官网

▲ 现华为 HDC 2024 开发者大会官网

值得一提的是，华为并未在大会议程中提到 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版的信息。此前，华为 HDC 2024 开发者大会官网曾出现 HarmonyOS NEXT Beta 招募入口，官方描述为“了解并尝鲜体验 HarmonyOS Beta 系列版本最新特性，体验产品功能优化。”不过目前已经被替换。

关于华为 HDC 2024 开发者大会的更多消息，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

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