北京大学联合在校学生启动鸿蒙原生“校园服务”应用开发，参与者有机会前往华为实习

IT之家 6 月 2 日消息，据华为“HarmonyOS 开发者”公众号，北京大学即日起启动鸿蒙原生应用开发，将打造官方校园服务软件“北京大学”App，相关 App 据称涵盖 OA 办公、身份认证、在线选课、成绩查询、校园一卡通及生活服务等多项功能，师生只需通过一部手机就能享受校园生活各项服务。

参考IT之家 4 月 30 日报道，当时北京大学计算中心在“北大未名” BBS 中发帖，宣布将与北大在校学生开放合作打造相关“北京大学”鸿蒙原生 App，有意参与 App 开发过程的学生可获得华为资深工程师亲自指导的鸿蒙开发技术培训以及一定的科研劳务支持，据称还有机会前往华为实习。

今年 1 月时，华为声称目前已有 305 所高校学生参与鸿蒙活动，鸿蒙校园公开课进入 135 所高校，286 家企业参加鸿蒙生态学堂，达成了 150 多个产学合作项目。HarmonyOS 已经正式纳入“智能基座”2.0 项目范围，华为正联合北京大学、清华大学等 72 所高校，持续建设“智能基座”产教融合协同育人基地。

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