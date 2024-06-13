华为鸿蒙 HarmonyOS 首超苹果 iOS！成 2024 年 Q1 中国第二大手机操作系统

IT之家 6 月 13 日消息，根据研究机构 Counterpoint Research 发布的最新数据，2024 年第一季度，华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场首次超越苹果 iOS。这意味着，鸿蒙 HarmonyOS 已成中国第二大操作系统。

报告数据显示，华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场的份额由 2023 年一季度的 8% 上涨至 2024 年一季度的 17%，iOS 份额则从 20% 下降至 16%。这也标志着 iOS 在中国市场自 2019 年第一季度以来首次出现第一季度下滑，主要是由于华为推出与苹果直接竞争的 5G 智能手机。

从全球手机系统市场份额来看，安卓和 iOS 同比均下降 1%，份额分别为 77% 和 19%；华为鸿蒙 HarmonyOS 的全球份额从 2% 同比翻了一番，达到 4%。

IT之家从报告中获悉，由于 iOS 因 iPhone 销量季节性原因下降，安卓系统在 2024 年第一季度环比反弹。报告还称，鸿蒙 HarmonyOS 的 5G 采用率在 2024 年一季度达到 50%，高于 2023 年第一季度的 9%。随着华为专注于供应链本地化，预计该比例将进一步增长。

研究机构 TechInsights 也曾在今年 1 月发布预测报告称，华为 HarmonyOS 将在 2024 年取代苹果 iOS 成为中国第二大智能手机操作系统。

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