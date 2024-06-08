魅族 21 手机推送 Flyme 10.5.5.1A 新版本更新：新增支持文字生图、图片圈选消除功能

IT之家 6 月 8 日消息，据IT之家网友反馈，魅族 21 手机今日再次推送 Flyme 10.5.5.1A 稳定版更新，新增支持文字生图、图片圈选消除功能，安装包大小为 173.42 MB。
今年 5 月，魅族 21 / Pro 手机就已经推送 Flyme 10.5.5.1A 稳定版更新，主要新增 Wi-Fi 7 网络技术标准支持，同时改进了浏览器与车载互联支持，两次更新内容并不相同。
IT之家附主要更新内容：
Aicy 语音
新增支持文字生图，向我描述想象的画面，为你描绘美妙的世界
图库
新增图片圈选消除，圈选图片中的物体后智能识别并整体消除，路径：图片编辑 > AI 工具 > 消除
问题修复
修复调整显示大小后控制中心媒体控件点击无响应的问题
修复无障碍 TalkBack 无法打开的问题
修复相机前置镜头开启手势拍照会闪退的问题
修复收到节日壁纸并手动恢复或更换壁纸后，仍会被替换为节日壁纸的问题
修复使用 Aicy 识屏分享图片提示获取资源失败的问题
修复偶现无法进入抖音的问题
修复偶现进入电话不显示联系人和通话记录的问题
修复飞书日程导入日历失败的问题
修复部分银行类应用截图没有反应的问题
魅族 20 Pro 同样收到 Flyme 10.5.5.1A 更新，新增图片圈选消除功能，但没有支持文字生图功能。此外，该手机还修复了部分已知问题，主要内容与魅族 21 更新接近。
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