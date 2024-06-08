铭凡子品牌“原子侠”展示 X7 Pt：“全球体积最小的内置水冷迷你主机”，双 2.5G 网口

IT之家 6 月 8 日消息，铭凡（MINISFORUM）在 2024 台北国际电脑展上，展示了旗下子品牌“原子侠”的新产品-- X7 Pt，这是一款紧凑型水冷主机，尺寸为 175 x 132 x 155 毫米，号称是“全球体积最小的内置水冷迷你主机”。

这款水冷主机搭载 AMD Ryzen 9 8945HS 处理器，最高支持 64GB 的双通道 DDR5-5600 内存、两个用于 PCIe 4.0 固态硬盘的 M.2 2280 插槽以及包括双 2.5 GbE LaN 端口、一个 OCuLink 端口和两个 USB4 端口。

X7 Pt 于今年 4 月亮相，当时的名称为“原子侠”UM890 WE，可能是为了配合目前已经预售的 X7 Ti 迷你主机，现在更名为 X7 Pt。

X7 Pt 没有独立 GPU，不过 OCuLink 端口支持高达 63 Gbps 的数据传输速度，此外配备 2 个 USB4 端口（每个端口都支持 40 Gbps 的速度），因此用户可以连接外置显卡扩充性能。

IT之家附上端口规格如下：

1 个 HDMI 2.1

1 个 DisplayPort 1.4

1 个 OCuLink （63 Gbps）

2 个 USB4（40 Gbps，带 DisplayPort Alt 模式和 USB Power Delivery）

4 个 USB 3.2 Gen 2 Type-A（10 Gbps）

2 个 2.5 GbE 以太网

1 个 3.5 毫米音频

1 个 19V 直流电源输入

X7 Pt 的散热系统包括一个散热片、一个 120 毫米风扇和一个水冷系统，有望将内部温度压制在 75 摄氏度以下，同时将噪音控制在 40 分贝以下。

其他功能包括支持 WiFi 6E 和蓝牙 5.3 的 M.2 2230 无线网卡、内置数字麦克风和可照亮系统正面面板的 RGB 灯。

铭凡尚未公布这款电脑的价格。

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