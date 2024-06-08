铭凡展示 R3GAF 外置显卡：最高 63 Gbps 传输、配 AMD RX 7600M XT GPU

IT之家 6 月 8 日消息，铭凡（MINISFORUM）在 2024 台北国际电脑展上，展示推出了全新的 R3GAF 显卡扩展坞，内置 AMD Radeon RX 7600M XT GPU，可通过 OCuLink 线缆连接到笔记本电脑、手持设备或迷你 PC，支持最高 63 Gbps 的数据传输速度。

R3GAF 显卡扩展坞内置 8GB GDDR6 显存和最高 120W TGP 的笔记本电脑级 AMD GPU，可以通过 OCuLink 线缆连接到各种支持的设备，充分实现 PCIe 4.0 连接标准。

IT之家注：R3GAF 显卡扩展坞还配有 2 个 DisplayPort 1.4 接口和 1 个 HDMI 2.1 接口，最多同时外接 3 台显示器。

它还可以作为 USB 集线器使用，配有三个 USB 3.2 Gen 1 Type-A 端口和一个 USB 3.1 Type-C 端口（还支持 65W USB 电源传输，允许您插入 65W 或更低功率的笔记本电脑或其他 PC）。

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