无需依赖高精地图，智己汽车城市 NOA 公测新增北京、南京等 7 座城市

IT之家 6 月 8 日消息，据IT之家网友反馈，继上海、深圳、广州和苏州四城开启 NOA 公测之后，智己汽车 IM AD 城市 NOA 公测（去高精地图）六月将登陆 7 座城市：北京、南京、成都、西安、郑州、武汉、无锡。

本次公测的报名车型包括 LS6 和配备激光雷达的 LS7，活动预报名时间为 6 月 7 日 12:00 到 6 月 9 日 24:00，符合条件的用户可以在智己汽车 App 报名参与。

智己表示，目前正在参加上海、深圳、广州和苏州四座城市的城市 NOA 公测活动的智己车主，以及参加全国去高精度地图高速高架 NOA 公测的智己车主，也将于城市 NOA 公测第三弹活动正式开启之际同步收到软件更新包，以便深度体验去高精度地图城市 NOA 和高速高架 NOA，为后续的全量推送夯实基础。

据官方介绍，“IM AD 无图城市 NOA”高阶方案，具有适用范围广、复杂场景处理能力强等特点。无需依赖高精地图，只要是导航覆盖的区域，包括城区主干道、辅路支路，高速高架快速路，甚至乡间路、盘山路、景区路，“IM AD 无图城市 NOA”都能为用户提供“更像人的”智驾体验。

智己无图 NOA 适配进展：

第一季度：城市 NOA，上海地区率先推送

第二季度：无图城市 NOA，开启公测

第三季度：无图城市 NOA，开启量产

第四季度：无图城市 NOA，年内开全国

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