智己首款增程 SUV 车型曝光，明年 1 季度发布并对标理想

IT之家 6 月 6 日消息，据 36 氪 AUTO 从多位知情人处获悉，智己首款增程车型将是一款 SUV 车型，新车计划在明年 1 季度发布，并对标理想 L7。

报道援引知情人士消息：“增程项目在去年下半年就已经立项，第一款车想用 SUV 的定位快速收割市场。”

另据接近智己的人士透露，智己首款增程产品将由上汽集团内部代号为 E1 的平台架构改造而来，“这套平台架构可以塞下更大的电池包和串联架构。”

▲ 新款智己 LS6

IT之家注意到，目前智己旗下共拥有 4 款在售车型，分别为智己 L7、LS7 SUV 和智己 L6、LS6 轿车，均为纯电车型。其中最新发布的智己 L6 标配灵蜥数字底盘 + 四轮转向 + 激光雷达，首发价 19.99 万元起。而新款智己 LS6 申报图也已经公布，距离上市也更近一步。

今年 5 月，智己汽车联席 CEO 刘涛接受媒体时透露，智己今后的迭代速度会向 3C 产品致敬，12～18 个月为一个周期，今年下半年还有 LS6 和 LS7 的改款会上市。

刘涛表示，今年年初以来，LS6 的市场表现“确实不及预期”，但该车在下半年迎来改款之后，价格将会非常炸裂。

其实，以纯电起家的新能源品牌，后续推出增程车型，并不是没有先例。零跑汽车旗下首款增程车型 —— 零跑 C11 增程于 2023 年 3 月 1 日上市，从此便开启了纯电 + 增程双动力布局。



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