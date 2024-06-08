号称“史上最多角色阵容”，游戏《七龙珠 电光炸裂！ZERO》Steam 上架售 298 元起

IT之家 6 月 8 日消息，《七龙珠 电光炸裂！ZERO（Dragon Ball Sparking ZERO）》将于北京时间 10 月 11 日发售，目前游戏已经上架 Steam 国区（点此访问），IT之家整理价格信息如下：

据介绍，该游戏是一款基于虚幻引擎打造，Spike Chunsoft 开发的粉丝向游戏，本作将登录 PS5、Xbox Series X|S、Steam 平台，目前官方已经公布了游戏的预购奖励特典，IT之家整理如下：

悟吉塔 超级赛亚人之神的超级赛亚人

该系列游戏上一作已经是 2007 年发售的《七龙珠 Z：电光火石 3》，而作为《七龙珠 Z》系列的最新作品，《七龙珠：电光炸裂 ZERO》号称拥有“史上最多的角色阵容”，玩家能操控特兰克斯、蒂斯破、卡昆莎、龟仙人、那巴、托破、吉斯、希特等角色，运用各种技能进行战斗。

‘七龙珠 电光炸裂！ZERO’堂堂登场！本作超越‘七龙珠 Z 电光炸裂！’（即过去‘七龙珠 Z Sparking!’）到达新的境界，可操作角色的阵容令人惊艳，学习并掌握角色独特的能力、变身和技巧吧。

让你拥有毁灭性的力量，成为七龙珠史上最强的战士！

身临其境的 3D 对战

加入紧张刺激的高速 3D 对战，忠实呈现动画与游戏系列作，拥有令人叹为观止的视觉效果及写实的战斗动作，例如光束冲突、突击攻击等令人目不暇接的高速战斗，甚至也有足以毁灭星球的终极攻击。

与对手切磋技巧

可以在线挑战其他玩家来测试自己的招式，也可以与友人席地而坐游玩离线对战，在精神时光屋专注磨炼技巧！全力以赴横扫各种比赛模式，达成胜利条件以夺得冠军吧。

开疆辟土

原创故事备受喜爱，战胜其中充满张力的战斗吧，也可以探索并邂逅钟爱的 Z 战士与其他角色。透过八名角色的视角体验剧情，观赏过场动画重温系列作中你最喜欢的时刻！