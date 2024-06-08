又一“新玩家”入场？广汽埃安古惠南称将根据市场变化推出插混及增程车型

IT之家 6 月 8 日消息，据车媒“新出行”周五报道，广汽埃安总经理古惠南称，埃安将根据市场变化推出插混及增程车型。

IT之家注：当前埃安旗下产品矩阵均为纯电车型，包含埃安 Y、埃安 S、埃安 V 和埃安 LX。

此外，第二代埃安 V 已经登陆工信部申报名单，新车将在 7 月份正式上市。该车基于 400V 平台打造，最大续航里程 750km，充电 15 分钟可补充 370km 续航。其长宽高分别为 4605/1854 (1876)/1660 (1686) mm，轴距 2775mm。

据官方介绍，第二代埃安 V 搭载了 Orin-X 芯片、高线程激光雷达、5 个毫米波雷达、11 个视觉相机，能提供不依赖高精地图的智驾辅助功能。

近期有多家此前主打纯电品类的车企或确认推出增程车型，或传出要发布增程车型的消息。本月早些时候有媒体称，智己首款增程车型将是一款 SUV 车型，新车计划在明年 1 季度发布，并对标理想 L7。“增程项目在去年下半年就已经立项，第一款车想用 SUV 的定位快速收割市场。”

另一家主打纯电品类的企业 —— 小鹏汽车，则针对近期“将推出增程车型”的相关传闻进行回应：在飞行汽车领域采用的是增程解决方案。

阿维塔将在三季度推出的新车 —— 阿维塔 07，在上个月也同时申报了纯电、增程两种车型，搭载峰值功率 115kW 的 1.5L 发动机 + 131/231kW 双电机（或 231kW 单电机）以及磷酸铁锂电池。

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