三星 Galaxy Watch FE 手表偷跑：黑 / 银 / 粉三色可选，售价 199 欧元

IT之家 6 月 8 日消息，三星 Galaxy Watch FE 智能手表已经在亚马逊意大利电商网站上偷跑，有黑色、银色（此前曝光的渲染图为蓝色）和粉金色三种颜色可供选择，售价为 199 欧元（IT之家备注：当前约 1565 元人民币）。

页面信息显示的规格参数显示，三星 Galaxy Watch FE 智能手表配备 40mm 表盘，重 26.6 克，尺寸为 40 x 10 x 39 毫米，但没有其它规格信息。

FE 是 Fan Edition 的意思，是三星专为粉丝推出的特别系列产品，通俗来说可以相当于青春版，这是三星首次在 Galaxy Watch 中推出 FE 版。

在规格方面，参考此前消息，该手表将基于现款 Galaxy Watch 4 打造，定位入门级，提供蜂窝移动数据版本。

IT之家附上此前曝光的规格信息如下：

1.2 英寸 Super AMOLED 屏幕，分辨率为 396*396

搭载 Exynos W920 双核 1.18GHz 处理器

1.5GB 内存

16GB 存储

搭载基于 Wear OS 的三星 One UI Watch 5.0 系统

247mAh 容量电池

30 小时续航

磁性无线充电

铝金属机身，5 ATM, IP68 / MIL-STD-810H，50 米防水

兼容安卓 11 及更高系统

支持 WiFi 802.11 a / b / g / n 2.4 GHz + 5 GHz、Bluetooth 5.0、NFC、GPS

麦克风、扬声器、振动器

传感器：传感器加速计、气压计、生物电阻抗分析、心电传感器、陀螺仪、地磁传感器、亮度、心率（光学）

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