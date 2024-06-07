三星 Galaxy Watch FE 智能手表官网偷跑：名称确认，配 40mm 表盘

IT之家 6 月 7 日消息，三星美国官网偷跑上线 Galaxy Watch FE 智能手表页面，已确认产品名称就叫“Galaxy Watch FE”，表盘尺寸为 40 毫米，型号为 SM-R861。

IT之家 6 月 1 日报道，这款手表的支持页面已经在三星英国 / 拉美官网上线，不过当时没有确认该手表的具体命名，有一说该表将命名为“Galaxy Watch FE”，但也有不少外媒认为该表可能会命名为“Galaxy Watch 4（2024）”，现在可以确认是前者。

从上面的截图中可以看到，这个网页似乎是为想要批量购买 Galaxy Watch FE 的企业客户准备的。三星似乎是无意中发布了这个网页。页面还提到了批量订购的价格，只是被遮盖了，此前消息为 199 美元（IT之家备注：当前约 1443 元人民币）。

而在规格方面，参考此前消息，该手表将基于现款 Galaxy Watch 4 打造，定位入门级，提供蜂窝移动数据版本。

三星 Galaxy Watch 4 发布于 2021 年 9 月，系列手表搭载谷歌 WearOS（OneUI 手表版），屏幕分辨率最高可达 450 x 450 像素，搭载 BioActive 身体活力传感器，用户可借助三星 Galaxy Watch4 测量血氧水平。

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