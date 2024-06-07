三星 Galaxy S25 Ultra 手机型号现踪迹，设计将开启“李一焕”新篇章

IT之家 6 月 7 日消息，科技媒体 Android Headline 挖掘 GSMA 的 IMEI 数据库，发现三星内部已经在研发 Galaxy S25 Ultra 手机，其型号为“SM-S938U”。

三星 Galaxy S24 Ultra 手机的型号为“SM-S928U”，而本次曝光的“SM-S938U”中字母 U 代表美版 Galaxy S25 Ultra。

距离三星发布 Galaxy S25 Ultra 手机还有半年多时间，现阶段没有太多的消息，此外有消息称 Galaxy S25 系列设计有望迎来改变，开启“李一焕时代”。

三星聘请了梅赛德斯-奔驰中国区前首席设计官李一焕，任命其为三星执行副总裁兼 MX 设计团队负责人，消息称 S25 系列的设计就是由他操刀的。

IT之家此前报道，该机依旧搭载后置四摄，主要升级超广角和 3x 长焦镜头，具体如下：

50MP 超广角镜头

200MP 主摄

50MP 3x 长焦镜头

50MP 5x 长焦镜头

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