满速仅约 7W，基于慧荣旗舰 PCIe Gen5 主控 SM2508 的 SSD 有望兼容轻薄本

IT之家 6 月 8 日消息，综合慧荣官方微信公众号动态和媒体 Tom's Hardware、BenchLife.info 报道，慧荣表示基于其旗舰 PCIe Gen5 消费级主控 SM2508 的固态硬盘有望兼容轻薄本。

▲ 图源慧荣微信公众号动态

慧荣表示，SM2508 “在新一代接口的加持下，能够达到 15GB/s 连续（顺序）读取速度”。

Tom's Hardware、BenchLife.info 在报道中均提到，慧荣称搭载 SM2508 主控的旗舰级 PCIe Gen5 固态方案在功耗方面可控制在 7W 左右。

换句话说，基于该主控的固态硬盘“将有望摆脱对大型金属散热方案的依赖，无缝融入轻薄型笔记本的设计之中”（IT之家注：引自慧荣微信公众号文章）。

慧荣 SM2508 主控采用台积电 6nm 工艺，包含 4 个 Arm Cortex-R8 处理器核心，支持 (LP) DDR4 外置缓存。

其采用八闪存通道架构，兼容至高 3600MT/s 速率的闪存颗粒，随机读写速率可达 2500M IOPS。

该主控在活跃模式下最大功耗 3.5W，PS4 休眠状态下功耗仅有 2.5mW。

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BenchLife.info 在报道中表示，慧荣近期已陆续向下游客户出样 SM2508 主控；Tom's Hardware 则称相关产品有望于四季度推出。

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