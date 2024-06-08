首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

西部数据发布数据中心存储新品，涵盖 Gen5 固态硬盘、32TB 机械硬盘

2024/6/8 10:41:18 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
评论：

IT之家 6 月 8 日消息，西部数据近日发布了隶属于其 Ultrastar DC 数据中心存储产品线的硬盘新品，包含 2 款企业级固态硬盘和容量在业界并列最高的 32TB 企业级机械硬盘。

Ultrastar DC SN861

Ultrastar DC SN861 是西部数据首款 PCIe Gen5 企业级固态硬盘。DC SN861 在随机读取方面有了长足的进步，最大速率是上代产品 DC SN655 的三倍。

Ultrastar DC SN861 产品海报

西部数据表示，DC SN861 具有超低的读写延迟和“令人难以置信”的响应能力，可为 LLM 训练、推理和 AI 服务负载提供一流的性能与能效

DC SN861 支持 NVMe 2.0 和 OCP 2.0 协议，可选 U.2、E1.SE3.S 三种外形规格，容量覆盖 2~16TB 量级，包含 1DWPD 和 3DWPD 两种耐久量级。

目前西部数据官网已上线 Ultrastar DC SN861 部分 2~8TB 量级 SKU 的参数信息，IT之家整理 6.4TB 3DWPD U.2 版参数如下：

DC SN861读取速率写入速率延迟
顺序性能13700MB/s7500MB/s70μs
随机性能3000K IOPS750K IOPS10μs

西部数据表示 Ultrastar DC SN861 的 E1.S 版本现已出样，U.2 版本即将于本月出样并在三季度批量发货，E3.S 版本和 E1.S 版本的更多信息将在今年晚些时候公开。

Ultrastar DC HC690

希捷率先推出 32TB 机械硬盘后，西部数据也发布了其对应方案 Ultrastar DC HC690。

Ultrastar DC HC690 产品介绍

DC HC690 采用 ePMR 磁记录模式，搭载西部数据的 UltraSMR 和 OptiNAND 两项技术。

西部数据表示 Ultrastar DC HC690 现已向特定企业客户出样，更多详细信息将于今年夏天晚些时候公布。

Ultrastar SN655+ 和高容量固态硬盘路线图

西部数据还一并推出了 Ultrastar SN655+，这是其 PCIe Gen4 企业级固态硬盘 DC SN655 的更大容量版本，可在 U.2 形态内提供至高 64TB 量级的容量

Ultrastar SN655+ 产品介绍

西部数据表示 Ultrastar SN655+ 现正出样，今年三季度批量出货。

西部数据同时公开了其高容量企业级固态硬盘的路线图，在今年推出 64TB 量级的产品后，西部数据计划 2025 年推出 128TB 量级的产品，到 2027 年容量再次翻倍到 256TB

高容量固态硬盘路线图

西部数据也展望了远期的 1PB 量级超高容量企业级固态硬盘。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：西部数据机械硬盘固态硬盘

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用