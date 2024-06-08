西部数据发布数据中心存储新品，涵盖 Gen5 固态硬盘、32TB 机械硬盘

IT之家 6 月 8 日消息，西部数据近日发布了隶属于其 Ultrastar DC 数据中心存储产品线的硬盘新品，包含 2 款企业级固态硬盘和容量在业界并列最高的 32TB 企业级机械硬盘。

Ultrastar DC SN861

Ultrastar DC SN861 是西部数据首款 PCIe Gen5 企业级固态硬盘。DC SN861 在随机读取方面有了长足的进步，最大速率是上代产品 DC SN655 的三倍。

西部数据表示，DC SN861 具有超低的读写延迟和“令人难以置信”的响应能力，可为 LLM 训练、推理和 AI 服务负载提供一流的性能与能效。

DC SN861 支持 NVMe 2.0 和 OCP 2.0 协议，可选 U.2、E1.S 和 E3.S 三种外形规格，容量覆盖 2~16TB 量级，包含 1DWPD 和 3DWPD 两种耐久量级。

目前西部数据官网已上线 Ultrastar DC SN861 部分 2~8TB 量级 SKU 的参数信息，IT之家整理 6.4TB 3DWPD U.2 版参数如下：

DC SN861 读取速率 写入速率 延迟 顺序性能 13700MB/s 7500MB/s 70μs 随机性能 3000K IOPS 750K IOPS 10μs

西部数据表示 Ultrastar DC SN861 的 E1.S 版本现已出样，U.2 版本即将于本月出样并在三季度批量发货，E3.S 版本和 E1.S 版本的更多信息将在今年晚些时候公开。

Ultrastar DC HC690

在希捷率先推出 32TB 机械硬盘后，西部数据也发布了其对应方案 Ultrastar DC HC690。

DC HC690 采用 ePMR 磁记录模式，搭载西部数据的 UltraSMR 和 OptiNAND 两项技术。

西部数据表示 Ultrastar DC HC690 现已向特定企业客户出样，更多详细信息将于今年夏天晚些时候公布。

Ultrastar SN655+ 和高容量固态硬盘路线图

西部数据还一并推出了 Ultrastar SN655+，这是其 PCIe Gen4 企业级固态硬盘 DC SN655 的更大容量版本，可在 U.2 形态内提供至高 64TB 量级的容量。

西部数据表示 Ultrastar SN655+ 现正出样，今年三季度批量出货。

西部数据同时公开了其高容量企业级固态硬盘的路线图，在今年推出 64TB 量级的产品后，西部数据计划 2025 年推出 128TB 量级的产品，到 2027 年容量再次翻倍到 256TB。

西部数据也展望了远期的 1PB 量级超高容量企业级固态硬盘。

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