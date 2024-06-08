西部数据官宣下代消费级“蓝盘 SSD”WD Blue SN5000 ，夏季发售

IT之家 6 月 8 日消息，西部数据近日宣布其下一代零售消费级“蓝盘”固态硬盘 WD Blue SN5000 将于今年夏季发售，包含 4TB 和 8TB 版本。

西部数据的上一款“蓝盘”系列消费级内置固态硬盘可追溯到 2023 年中发布的 SN580。

SN580 支持 PCIe Gen4，不过其顺序读写速率均仅有 4150MB/s，远低于 Gen4x4 的理论上限。

WD Blue SN5000 有望在顺序速度上实现较明显的提升，达到 6000MB/s 级别，看齐西部数据面向 OEM 端推出的 PC SN5000S。

西部数据同时宣布，此前已经推出的旗舰级 PCIe Gen4 消费端固态硬盘零售款 WD_BLACK SN850X 也将在今年夏天迎来 8TB 版本。

作为参考，IT之家整理 SN850X 4TB 版本参数如下：

顺序读取速率：7300MB/s；

顺序写入速率：6600MB/s；

随机读取速率：120K IOPS；

随机写入速率：110K IOPS。

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