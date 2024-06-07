安钛克推出旗下首款 SFX 电源 SF850X：SFX4.1 认证，金牌转换效率

IT之家 6 月 7 日消息，安钛克在 2024 台北国际电脑展上宣布进军 SFX 电源市场，推出通过 SFX4.1 和 ATX 3.1 双认证的 SF850X 金牌电源。

SF850X 采用标准 SFX 物理规格，全模组设计，配备了一个支持 600W 输出的 12VHPWR 显卡供电接口，可在 0~40℃的环境温度下工作。

该电源采用有源钳位 + DC-DC 转换的电路方案，搭载“高品质”日系电容，可实现更精准的电压调节和更小的纹波与噪声，从而最大限度地提高系统性能，延长电压寿命。

安钛克 SF850X 电源搭载 92mm 低噪声风扇，支持 0RPM 风扇智能停转模式，可在至高 20% 的负载下完全静音运行。

除 12VHPWR 接口和常规的主板模组口外，SF850X 电源还配备了 2 组 EPS 8Pin CPU 辅助供电模组口和 2 组 PCIe 8Pin 模组口，此外还有两组外围供电接口。

安钛克为该电源提供 7 年质保。

IT之家注意到，不同于 HCG PRO Platinum ATX3.1，安钛克并未向 SF850X 分配对应中国市场的 UPC 编码，暂不清楚这款电源是否会在国内销售。

2024 台北国际电脑展专题

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