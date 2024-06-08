8499 元，联想 YOGA Air 14 新增“在桃公主”配色开售

IT之家 6 月 8 日消息，继此前IT之家报道的“浅海贝”版本后，联想 2024 款 YOGA Air 14 笔记本“在桃公主”版本目前已经在京东现货开售，该版本同样搭载“Ultra 7-155H + 32GB RAM +1TB 存储空间”配置，首发价为 8499 元。

联想官方对于“在桃公主”版本配色的评价是：甜美而不失清新淡雅，温暖而兼具时尚感性。

据介绍，这款笔记本搭载 16 核心 22 线程酷睿 Ultra 7 155H 处理器，板载 32GB LPDDR5x-7467 内存，预装 1TB PCIe 4.0 SSD。

屏幕方面，YOGA Air 14 2024 笔记本采用了一块 2.8K 120Hz 的 PureSight 超感 OLED 屏，拥有 400 尼特亮度、100% DCI-P3 色域、支持杜比视界，通过 VESA DisplayHDR True Black 500 认证。

此外，这款笔记本重约 1.4kg，厚 14.9mm，外观采用 PureBright 珍宝工艺，浅海贝配色灵感源自海洋贝壳的光泽。输入体验方面，YOGA Air 14 具备 1.5mm 韵律键盘，具有 0.3mm 键腹曲线，并配备 5.6 英寸防误触触摸板。

接口方面，该笔记本左侧配备 1 个 HDMI 2.1 接口、2 个雷电 4 接口；右侧配备 1 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 3.5mm 接口。

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