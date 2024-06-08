联想 2024 款 ThinkPad P14s 笔记本开售：Ultra 7-155H + RTX500 + 32G + 1T 售 11999 元

IT之家 6 月 8 日消息，联想 2024 款 ThinkPad P14s 笔记本目前已在京东开售，该笔记本目前仅提供“Ultra 7-155H + 32GB RAM + 1TB 存储空间 + RTX500 Ada”配置版本，售 11999 元。

据介绍，这款笔记本搭载 16 核心 22 线程英特尔酷睿 Ultra 7-155H 处理器（Ultra 9-185H 版本暂未上架），最高可扩展至双通道 96GB DDR5 RAM，内置 1TB PCIe Gen 4 SSD。

屏幕方面，该笔记本标配 2560x1600 分辨率 90Hz 屏（IT之家注：可选配 3K 屏），亮度 430 尼特，覆盖 100% DCI-P3 色域。

此外，该笔记本配备 75Wh 电池，左侧提供 1 个 HDMI 2.1 接口、2 个雷电 4 接口、1 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 3.5mm 音频接口；右侧提供 1 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 RJ45 接口、1 个可选的智能卡读卡器接口。

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