美国设厂交通先行，以三星命名的高速公路竣工剪彩：投资超 1660 万美元

IT之家 6 月 8 日消息，三星斥资数百亿美元，在美国得克萨斯州泰勒（Tyler）投资建设半导体工厂，为了满足发展需求还为该工厂修建了一条高速公路，本周五举办了公路剪彩仪式，命名为 Samsung Highway。

三星公司为了完善泰勒工厂的周边交通情况，特意修建了这条高速公路，正式命名为三星高速公路（Samsung Highway），在本周五举办的剪彩活动中，威廉森县、得克萨斯州交通局（TxDOT）和三星公司出席，庆祝该高速公路竣工。

得克萨斯州州长格雷格・阿博特（Greg Abbott）对高速公路的竣工表示赞赏，称其将成为“得克萨斯州历史上最大的外国直接投资门户工程”。

阿博特表示：“三星在得克萨斯州的投资超过 400 亿美元（IT之家备注：当前约 2902.19 亿元人民币），创造了数千个就业机会，是我们这个伟大州未来成功的领军企业。今天，我们在这里庆祝三星泰勒半导体工厂的下一阶段，在新的三星高速公路上投资超过 1660 万美元。”

三星公司还改善和拓宽了 401 号乡村道路、404 号乡村道路和 973 号农场至市场道路，进一步改善了周边的道路情况。

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