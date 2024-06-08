小巧身材钛金牌，曜越发布 Toughpower SFX Titanium 1200W 电源

IT之家 6 月 8 日消息，据油管科技频道 Paul's Hardware 现场报道，曜越在 2024 台北国际电脑展上发布了全新的钛金 SFX 电源产品 Toughpower SFX Titanium 1200W。

▲ 图源 Paul's Hardware，下同

由于自身体积限制，SFX 电源难以像 ATX 电源那样“堆料”，在转换效率方面天生处于劣势。直到现在，钛金 SFX，尤其是高功率钛金 SFX 电源仅有寥寥数款。

IT之家了解到，曜越 Toughpower SFX Titanium 1200W 三维尺寸 103.8*125*63.5 (mm)，略微长于标准 SFX 电源，配备了支持低负载智能停转的 9cm 液压轴承风扇。

曜越表示 Toughpower SFX Titanium 1200W 采用 LLC 谐振与 DC-DC 转换的电路结构，全 105℃耐温日系电解电容，转换效率可达 94%。

该电源通过了英特尔 ATX 3.1 认证。其采用全模组设计，配备了 1 组 12V-2x6 供电模组口和 4 组 CPU、PCIe 通用 8Pin 供电模组口。

此外，曜越也顺应潮流，在 COMPUTEX 2024 上展出了一款搭载 3DVC 均热板的塔式风冷散热器原型：

2024 台北国际电脑展专题

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