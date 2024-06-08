利民展示风冷散热器矩阵，多款未上市新品亮相

IT之家 6 月 8 日消息，综合油管科技频道 Hardware Canucks 和 Gamers Nexus 现场报道视频，利民在 2024 台北国际电脑展上展示了包含未上市产品在内的风冷散热矩阵。

▲ 图源 Hardware Canucks

IT之家在此简单介绍一下几款新产品：

Royal Knight 120

该散热器采用避让内存的“歪脖子”双塔结构，搭载 6 条热管，前风扇为较薄的 12015 规格，两个塔体中间的风扇则为 12025 标准厚度。

▲ 图源 Hardware Canucks

▲ 图源 Hardware Canucks

Royal Knight 120 定价约 35 美元（IT之家备注：当前约 254 元人民币）。

Peerless Assassin 140

PA140 同样是双塔结构，包含 6 条 6mm 热管，双塔之间为一颗 140mm 风扇，外部挂载一颗 120mm 风扇（展示版本取下了外侧风扇）。

▲ 图源 Hardware Canucks

虽然采用了 140mm 风扇，PA140 高度也仅有 159mm。该散热器定价同样约为 35 美元（当前约 254 元人民币）。

Royal Pretor 130 系列

该系列包含标准版本和 Ultra 版本，均为双塔设计，其中标准版本塔体内含 6 根热管，Ultra 版本增至 7 根。

▲ 图源 Gamers Nexus

Royal Pretor 130 Ultra 配备的风扇组合是塔体中部一颗 28mm 厚度 130 风扇，外部一颗标准 25mm 厚度 120 风扇；普通版本则是双 28mm 风扇，同样分别为 130 和 120 规格。

该散热器采用焊接而非穿 Fin 的方式实现热管和鳍片的连接。

2024 台北国际电脑展专题

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