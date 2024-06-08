断网、收手机、禁游戏，困在“高中化管理”中的大学生

本文来自微信公众号：触乐 （ID：chuappgame），作者：王琳茜

如果说有什么因素让大学生们没有掌握如何自控，那么最重要的一点是，在此之前，社会、学校和家长联手把他们隔离于现实世界之外。

3 月底，山东理工大学计算机科学与技术学院向学生发放了一则承诺书。

承诺书名为“远离网络游戏，倡导文明网络”，内容是要求签署者承诺“反对沉迷于网络游戏，合理分配上网时间，处理好上网与工作、学习、生活的关系，保证周一至周五在宿舍不用手机、电脑等电子设备打游戏”，宿舍全体成员都需要签字。

4 月中旬，山东曲阜师范大学管理学院发布《关于课堂禁止使用手机、平板、电脑等电子产品的规定》。规定要求“任何学生在管理学院课堂教学时间内（理论课、实验课、实训课），应将手机、平板、电脑等电子产品关闭，不得以任何理由使用电子产品。所有学生在管理学院教室内自习时，不得在自习教室接打电话、收发短信、上网游戏、聊天、听音乐、看小说等，如有违反，予以收缴”。

这份规定在网络引发大量批评。4 月 18 日左右，学校在官网将它删除。

5 月 25 日，安徽农业大学因“校园网夜间 12 点断网”的规定引起关注。学校辅导员在此后的《信息化服务高频问题回复》中称，“过度使用网络会影响学生睡眠质量，进而影响第二天的精神状态和学习效率”。

在社交媒体检索，你能找到很多有类似经历的学生。他们所受到的管理措施有些相对“宽泛”，如在晚间 23:00—24:00 后断电或断网；也有些更加细分，如在早自习、课堂上禁用手机，统一交入教室门口的收纳袋、保管箱中。还有一些学生遭遇了更严苛的管理 —— 有些学校甚至会严格监督，禁止学生在课间休息时玩游戏。一位安徽大学生说，她所在学院的辅导员禁止学生在课间打游戏，还会在部分大课的课间不定期巡逻，一旦发现有人“横屏玩手机”—— 哪怕不是打游戏，而是在做其他事情 —— 就要记名批评，甚至收缴手机。

不少大学生在社交媒体上讨论学校的断网、断电措施

无论这些措施荒诞与否，它们都在一定程度上影响了当下大学生的生活。这些影响在某种意义上也许有好处，但大部分学生认为，糟糕之处更多。

一个老生常谈的问题在于，学校到底应该怎样对待已经成年的大学生、是否应该如此“过度管理”？不少学生也因此陷入困惑：学校有什么资格使用行政手段断网、收手机、要求学生不打游戏？

收手机

“收手机只对大一新生实行，因为大一学生刚刚高考完，一下子松了劲，很容易失去自控力，等到大二、大三就不会再管了，大四大家都出去实习，不在学校，更没有人管。”

军训结束后的班会上，一名院领导进了林目的教室，讲了一番关于“收手机”的话。

“高三时，老师对我们说，考上大学就可以随便玩；现在老师又说，大一之后就可以随便玩。”林目说。

林目就读于河南一所二本院校，在这所学校里，许多教室在黑板右侧放置了手机收纳袋，蓝黄配色，上面印有从“01”到“36”的数字序号 —— 大部分有收手机要求的大学都会准备这种手机袋，不少学生吐槽“全国统一”。上课前，学生需要根据自己的学号，自觉将手机放入袋中。如果是上公共课的大教室，手机袋会换成大号的，数量也更多，上面的序号可以排到“50”甚至更往后。

教室里的手机袋

林目不太听话，事实上，班上的大部分学生都没那么听话。老师对手机袋最多只是“一眼扫过”，充电宝、手机壳、模型机，都能轻松过关。但林目知道，另一所学校不是这样：手机黑屏部分必须朝外，防止用模型蒙混，老师有时候还会“摸袋”（把手机从手机袋里拿出来，检查是否可以使用），如果发现是假货，学生就要写检讨。

在“课堂禁用手机或电子产品”这件事上，不同学校的管理有松有严，还会因为一些外部原因产生变化。比如，有的学校仅仅要求学生们不在课堂上公开玩手机，领导会不定期监控抽查；有的学校是部分老师有要求，在某几节课要求班委统一把手机收取；也有的学校将这类条款“明文规定”，但也未必能够真正严格执行，有相当一部分最终会流于形式。

2023 年 9 月，《东北大学本科教学课堂纪律管理办法》

一位山东大学生告诉我，她所在的学校尽管在入学之初就强调了课堂上要交手机，但实际上无人在意，手机袋也基本沦为摆设，直到去年 7 月，“忽然被教育抽检了，一下子抓得很严，查完后才恢复正常”。

这些规定也会一定程度增加任课老师和辅导员的工作量。一位高校辅导员说，有一段时间，学校甚至将手机管理纳入了任课教师和辅导员的评优考核，她不得不要求各班班长每次清点上交到收纳袋的手机数量，拍照留存。

有大专老师表示，学校禁用手机，没法让学生在线打卡

断网

很长一段时间里，安蒙都有个刻板印象：山东的大学在学生管理方面格外严格。比如说山东农业大学、曲阜师范大学都在课堂上禁手机，山东大学会在夜间断网，还有不久前因为倡导“禁游戏”被频繁讨论的山东理工大学计算机科学与技术学院 ——“听说学生晚上在宿舍打游戏，可以举报”。

“不过后来我和朋友交流，其实山东不是最严的，最严的应该是西藏和新疆。”安蒙说，“我有朋友在石油大学克拉玛依分校，我和他吐槽（山东的学校），他说他们比这严多了，就像高中。”不仅有断网，还有强制执行的早操、早晚自习，在宿舍打游戏还会扣分。

尽管如此，他还是觉得，自己所在的学校已经很苛刻了。安蒙是安徽人，2022 年考入一所山东的大学，军训第一天晚上，校领导在操场上讲话，“（宿舍）晚上 11 点断电、断网，防止你们打游戏”。

这让学生们感到困惑和费解。尽管依然身处学校，但作为已经被承认是具备完全行为能力的、可以为自己作出决定并为决定负责的 18 岁成年人，却在每天晚上的固定时间被强迫断网或断电。安蒙自己也犹豫过 —— 领导说完有关断电的一番话，他以为学生们会“炸开”，但事实上，只有一部分学生在窃窃私语，他抱怨了几句，看到身边的同学都还算平静，就没再多说。后来安蒙回想：“是不是山东本地人比较多，他们高中就管得比较严？”

每天晚上 11 点，宿舍楼电源全断，只剩下走廊灯。安蒙为此准备了充电宝。为了应付断网，学生们会购买流量包，喜欢打游戏的，就用流量继续打。有的新生在网上抱怨了几句，辅导员专门开了一次会，“让我们别在网上发有的没的，都能查到，抓到处分”。

“感觉管得比高中都多。”安蒙对我说。他其实不喜欢打游戏，爱好是看电影。开学没几天，他就去办了一个 103G 的流量套餐，但“还是（用）超，每个月多花 30 块”。为了相对节省，他会一边看电影一边拉快进。

有的时候，这种规定会因为有一些灵活空间而显得有点“人情味”。比如，广东外语外贸大学南国商学院在 2022 年 5 月，根据学生代表大会的提案，开始试运行“夜间不断网”；同样在广东，华南农业大学、韶关学院、惠州学院等高校则在日常夜间断网的基础上，增加了“周五周六不断网”的补充措施。

2020 年，自媒体“广东校园”统计广东高校断网情况

还有一些学校里，断网、断电措施来自学生的反馈，看上去似乎出于一种体贴的立场 —— 已经毕业的江西师范大学学生范若琳回忆，2018 年的时候，学校曾在每天 0 点到早 6 点断网。领导特意解释：学校收到了一些学生关于断网的建议，希望可以通过这种方式避免学生过度熬夜，更好地投入学习。

“实际上，我熬夜熬得更辛苦了。”范若琳说。当时她读大三，一方面忙于学业，另一方面还在准备找实习，白天的时间根本不够用，只能熬夜补上。断网后，她只能用手机开热点给电脑，有时候手机热点很慢，还要切来切去、求舍友帮忙，时常感觉焦头烂额。

不可否认的是，尽管学校会采取某些看起来“温情”的调整，但学生们只有“接受”一个结果。自由选择在一开始就不存在。从进入大学开始，学生给宿舍接上网线就是一套固定的流程：联系宿管或者和校方合作的营业厅，使用指定软件登陆，不能私自接通。这一切的背后原因也十分简单：为了方便学校统一管理，比如在夜间 12 点后限流或断网。

吐槽大学断网影响写论文的大学生不在少数

与断网相比，断电是更为强硬和极端的措施。北京某大二学生告诉我，她所在的学校严格执行每天 23:00 断电的措施，哪怕周末也是如此。学生们不得不购买充电宝来保证手机、电脑产品的稳定使用。这个学期，她买了 4 个充电宝，但仍时常感到“充电焦虑”，学校的课程论文在断电前写不完，她会改用平板继续写，“不能用充电宝给笔记本（电脑）充电，太浪费了”。

高中化管理

研究生毕业后，何洛选择留在母校担任辅导员。他从实际管理的角度向我解释断电、断网的意义：“不断网会引发一些宿舍管理问题，比如有同学打游戏影响到别人。还有就是学生的精神健康问题，之前有一个同学经常过度熬夜，有一次在课堂上晕倒了，领导们非常重视。”

担任辅导员以后，何洛自己也觉得这份工作管得多、内容琐碎，“无微不至”。但他同样知道，这种管理方式治标不治本。同一个宿舍里，有同学打游戏影响到别人、有同学过度熬夜，这其实是学生自制力和沟通的问题，“学生熬夜不熬夜，打游戏会不会影响到其他人，应该让他们自己把握”。

但很多时候，这些问题都被直接抛给了他。经常有学生在线上或者到办公室找何洛：“老师，我室友天天熬夜开语音打游戏，打到特别晚，让我睡不好觉。”

从实际情况看，确实很难说是因为“大学生需要管，所以学校才管”，还是“学校要管，大学生才被管”—— 立场和视角的不同，让每个人都觉得自己有苦衷。有些大学生的确缺乏自制力，这也让学校的“过度管理”在某些时候显得有理有据。

但这又很难怪大学生自己。如果说有什么因素让他们没有掌握如何自控，那么最重要的一点是，在此之前，社会、学校和家长联手把他们隔离于现实世界之外。小学该学到的生活知识和与人交流的经验被推迟到初中，初中该积累的生活经验推迟到高中，高中该掌握的自然就推迟到大学。

“我不明白，都大学了为什么还要收手机。”刘萱萱说，“好像还在把我们当小孩。”

她的感觉并不是个例。大学对学生使用手机、网络和电的管控是一种直白的体现，但并不是全部，很多高校采用了其他措施，从“学习”延伸到大学生生活的各个方面。

4 月初，浙江大学部分学院给家长寄送了全体学生的成绩单，这引起大部分学生不满。校方称此举是为了保障家长的知情权，“虽然学生已经成年，但学费是家长提供的，家长的知情权还是需要的”。

向家长告知成绩的举措并非浙江大学所独有，也有不少学校建立家长群、发送短信告知，或者干脆让学生将成绩单带回给家长签字。

不少学生对学校寄成绩单给家长这一行为十分不满

更微妙的管理出现在生活边界的管控上，比如查寝，以及随之而来的一些更细微的决定。厦门工学院的一位学生告诉我，大部分学生难以接受学院的查寝规定：签到时间晚、需要上传人脸照片，有时候 23:00 查寝，不少学生都已经睡觉了。学院对宿舍内的生活用品摆放也有一套规范，比如柜门上不能挂包；“最离谱的是要求我们必须背书包上课，还会检查，发现没带书包就扣分”。

另一位陕西某一本大学的学生告诉我，她所在的学院辅导员曾在新生刚入学时禁止悬挂床帘，理由是“有安全隐患”，这导致她经常在熄灯后被室友的手机、电脑屏幕光影响，睡眠不足。另一个很经典的例子是宿舍卫生检查，“垃圾桶里不能有垃圾”。还有一些像是“全国大学标配”的措施：出省必须报备，提供纸质假条。

中国传媒大学研究生吴榆说，她本科期间在湖南一所 211 就读，学校也有类似的规定，晚上 23:00 门禁，周末不能私自外出，除非得到辅导员批准，节假日还要签署安全承诺书，“如果你真的发生了什么意外，和学校无关”。

有一次，她的同学拍摄课程作业，因为设备繁重，周日早上拖了行李箱出门，晚上回来时就被宿管质疑“是不是私自外出了”，还要强行开箱检查 —— 同学觉得宿管“侵犯了个人隐私”，两个人僵持起来，甚至闹到给辅导员打电话。

边界所在

本科 4 年，吴榆从没遭遇过收手机、禁用电子设备的状况，直到后来在社交媒体上刷到，才知道有的大学有这样的措施，“闻所未闻，在我眼里，只有高中会这样做”。

“我和身边的同学没有经历过这种事，我觉得，如果发生了，大家肯定会闹起来。”吴榆说，她身边的同学大多就读于重点、一本院校，对于校园里的一些规定也不太感冒，比如禁止在宿舍用吹风机，宿管可能会私自查寝，毫无意义的讲座考勤等等。对她和朋友们来说，吐槽是常态，但因为并未达到极端的地步，也都能理解：为了防止宿舍失火，为了保护人身安全，为了领导检查充充场面。

前段时间，吴榆的吹风机被宿管没收，在保证会把吹风机“带离学校”后，她才领了回来

在社交媒体上提到荒谬的管理举措时，有一些学生会补上一句，“学校越破事越多”。安蒙也提到了这句话。这带一点调侃的意味，但越来越多的学生把它当成一个重要原因。

不论是断网、断电，还是查寝、禁止外出、“垃圾桶里不能有垃圾”，就像世界上的许多事情一样，大家都有自己的理由，没有人的出发点是坏的，但最后的结果看起来并不能让任何人满意。普通大学的学生需要被管理，这种管理往往侵犯了一个成年人的边界 —— 但在实用主义面前，一切似乎又是可以接受、可以商量和可以理解的。

反过来，也正是这种实用主义，导致大学生们必须要被施以一定的监督和强制措施，才能够完成学业。虽然有了“大学生”的身份，这些年轻人却并不一定能够立刻习惯大学生活 —— 没有人监督自己，一切都要自己作出决定，在公共生活中与人相处、沟通、妥协，和陌生人成为朋友，管理好自己的时间，过好自己的生活。

他们或许本来应该在更早的时候就学会这些技巧，但他们没有。此前，他们被要求把所有精力都用在学习上。而到了大学，学风建设、教育检查、指标带来的焦虑，以及家长对“学校应当承认责任”的外界压力，导致现在的大学采取了一些更柔和、也更简单的方式 —— 继续把问题向后拖。

在某些时刻，林目对大学感到失望。他描述自己想象中的大学生活 ——“开放的、自由的，各种各样的社团活动，周末和室友去周边城市旅游，多看看风景。”但事实上，每周末的查寝已经让他感到疲惫，如果不在宿舍，他必须和辅导员报备，提供家长的知情说明。

他又一次提到了收手机的问题：“其实我也愿意不看手机、专注认真地听一堂课，但有的老师自己讲课都很水，只是放 PPT，也不写板书，怎么让学生接受呢？“

（文中人物均为化名。）

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