乔布斯好不容易取消的物理键盘，又被这家公司加回来了

今年年初，一家名为 Clicks 的公司为 iPhone 推出了非常“复古”的配件 ——Clicks Keyboard Case，其实就是一款 iPhone 的外置物理键盘，将其与 iPhone 连接后，你可以用早期和黑莓手机一样的操作方式去使用 iPhone。

Clicks Keyboard Cace 图源：LU

Clicks 目前为 iPhone 14 Pro / 15 系列推出共 6 款型号，iPhone 14 Pro 系列有黄色和灰蓝色两种款式，而 iPhone 15 系列则增加了粉色和深蓝色，官方售价 139～159 美元。

由于 Clicks 采用不同型号分批发售的形式，所以我们在近日才拿到了量产版的 Clicks Keyboard for iPhone 15 Pro Max 版本。

其实在初代 iPhone 取消了物理键盘之后，有很多“不服气”的第三方厂商曾经尝试为 iPhone 加回物理按键，比较好用的就是在 iPhone 5 时期一家名为 Typo 的公司，其非常神似黑莓 Bold 系列的键盘在当时也俘获了不少用户。

Typo keyboard 图源：LU

而 Clicks 的键盘布局则更像是 Palm 的“小豆豆”按键，每枚按键都长得一模一样，也没有任何角度倾斜，令人庆幸的就是，Clicks 为其提供了键盘背光功能。

Clicks Keyboard Cace 图源：LU

可是这款产品不仅按键手感绝对算不上好，整个保护壳的边框注塑痕迹也非常明显。对于一款售价 1000 多元的保护壳（二级市场被炒到 1700 元左右）来说，它的做工绝对不算优秀。

Clicks Keyboard Cace 图源：LU

如果你是 iPhone 14 Pro 系列型号，Clicks Keyboard Cace 将会使用 Lightning 与你的手机进行相连，而 iPhone 15 系列则是 Type-C 接口（底部有额外的接口可以直接给手机充电）。

Clicks Keyboard Cace 图源：LU

由于这款外设没有自己的内置电池，所以一切供电全靠 iPhone 的反向输出，经过实际测试，在使用 Clicks Keyboard Case 后，你的手机续航时间会“稍稍”减少。

在拥有这块实体键盘后，打字时你会感受到你的 iPhone 屏幕变得更大，因为虚拟键盘不再会占用屏幕空间，这也是当年黑莓 Key 系列“垂死挣扎”时的主要宣传点之一。

Blackberry KeyOne & KeyTwo 图源：LU

很多人不知道的是：iPhone 虽然取消了实体键盘，但依然支持很多快捷方式。无论是在虚拟键盘上还是外接蓝牙键盘，你都可以调用这些实体按键来进行快捷操作。

实体键盘快捷键：

主屏幕按钮：Command-H

搜索：Command-Space

切换应用：Command-Tab

全选：Command-A

剪切：Command-X

拷贝：Command-C

粘贴：Command-V

粗体：Command-B

斜体：Command-I

虚拟键盘快捷手势：

插入光标：单点文字

选择单字 / 词组：双击文字

选择整句：三击文字

复制文字：选择文字后三指头内缩

粘贴文字：三指外放

撤销上一步操作：三指左滑

重复上一个步骤：三指右滑

在 Clicks Keyboard Cace 上，你可以用按住数字键切换键 + 键盘的方式来输入实体键盘上对应的字母和特殊符号，大小写锁定、输入法切换等操作方式也都和 Mac 的操作习惯如出一辙。

如果你很久没有使用过实体键盘进行打字，那在新鲜感过后大多数人会选择放弃。

Clicks Keyboard Cace 图源：LU

但对于一个黑莓死忠粉来说，在上手两天之后我逐渐地找回了早期在黑莓手机上打字的“快感”。不仅输入效率有了明显的提升，同时也将我的思绪拉回了早期玩机的快乐中。

说出来你可能感到不可思议，但这篇文章就是完全依靠 Clicks Keyboard Cace 在 iPhone 的记事本上完成的。

Clicks Keyboard Cace 图源：LU

但它的问题也非常明显。

首先就是 Pro Max 机型本身就很大，配上 Clicks Keyboard Case 之后的体积更加恐怖，不仅短裤口袋塞不进去，市面大部分的随身手机包也都装不下。

Clicks Keyboard Cace 图源：LU

另外就是由于没有配备电池，整个 Clicks Keyboard Case 的键盘位置其实重量非常轻，打字的时候整个设备会处于头重脚轻的状态，手小的用户分分钟有摔手机的可能。

Clicks Keyboard Cace 图源：LU

虽然为了避免这个问题，Clicks 在手机壳的背部做了一个皮质的贴片进行防滑，但实际使用下来只能说“聊胜于无”。

Clicks Keyboard Cace 图源：LU

而且，Clicks Keyboard Cace 并没有在手机壳上做额外的磁吸结构，所以再套上保护壳后，MagSafe 功能虽然可以继续使用，但磁力大减，不再适合外挂磁吸移动电源或立式无线充电器。

Clicks Keyboard Cace 图源：LU

最后，有很多软件其实在没有虚拟键盘的情况下输入界面非常别扭，在打字时看不到选字栏，并且微信输入法目前在夜间模式也会出现备选词反白看不见其他词组的情况。

好在 Clicks Keyboard Case 在键盘的右下角可以一键调出虚拟键盘，即使在使用的过程中出现 Bug 也可以选择直接调出虚拟键盘完成操作。

TAB 和 语音键中间的就是调出虚拟键盘的按键 图源：Lu

总结

iPhone 作为全球销量居高不下的随身智能设备，除了 iOS 的软件生态护城河外，还有很大一部分原因就是有非常多的开发者、厂商原以为其去设计、生产一些奇奇怪怪的小周边，来让它变得更有个性、更有趣。

Clicks Keyboard Cace 图源：LU

在手机外观设计进入瓶颈期，趋于大同的当下，正是这些新奇的产品，才能为整个市场带来一丝活力，或许它的价格高昂且不适用，但它的确为我们带来了 iPhone 的另一种使用方式，希望这种设备能够越来越多，我们愿意为这些优秀的设计买单。

本文来自微信公众号：不客观实验室 （ID：gh_719281df296b），作者：陆

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。