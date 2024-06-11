25 年安全保障再出发，苹果推出 Passwords 独立密码管理应用：将登陆 Win10 / Win11 平台

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司在今天召开的 WWDC 2024 全球开发者大会上，宣布了名为“Passwords”的全新密码管理工具，会率先在 macOS 平台上线，后续会登陆 iOS / iPadOS 18 系统以及 Windows 平台。

IT之家附上苹果官方介绍如下：

钥匙串于 25 年前首次亮相，如今，macOS Sequoia 在此基础上推出全新 App Passwords，集密码、通行密钥、无线局域网密码和其他凭证于一处，取用更方便。

该应用程序还能建议何时需要更改密码，并识别在多个位置使用的重复密码，但它还有一项功能，让那些在多个平台上进行计算的人感到兴奋。

“Passwords”固然是苹果官方推出的密码管理应用程序，登陆 iPhone、iPad 和 Mac 设备之外，还将会登陆微软 Windows 10、Windows 11 系统。

苹果公司表示：

安全的端到端加密支持 iCloud 同步功能。Passwords 与 Safari 浏览器合作得心应手，且能与用户的 Apple 设备和已下载 iCloud for Windows App 的 Windows 设备无缝同步。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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