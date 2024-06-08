“赶不上年底新机潮”，消息称魅族暂未采购骁龙 8 Gen 4 / 天玑 9400 处理器

IT之家 6 月 8 日消息，博主 @数码闲聊站 今天透露“听闻目前有小厂还未采购骁龙 8G4 / 天玑 9400 处理器，可能赶不上年底的新机潮”，参考评论区，该“小厂”为魅族的可能性较大。

参考IT之家先前报道，魅族 21 PRO 手机于今年 2 月发布，这款手机定位“开放式 AI 终端”，搭载高通骁龙 8 Gen 3 处理器，其中“12GB RAM + 256GB 存储空间”版本售 4999 元；“16GB RAM + 512GB 存储空间”版本售 5399 元；“16GB RAM + 1TB 存储空间”版本售 5899 元。

▲ 图源 IT之家图赏：魅族 21 PRO 手机

而最近发布的魅族 21 Note 手机则搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，该机“16GB RAM +256GB 存储空间”版本售价 2599 元，“16GB RAM + 512GB 存储空间”版本售价 2799 元。

▲ 图源 IT之家图赏：魅族 21 Note 手机

关于这两台手机，IT之家评测组已进行了一番评析，感兴趣的小伙伴可以点击下方相关阅读获取手机更多详情。

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