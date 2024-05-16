魅族 21 Note 手机发布：搭载第二代骁龙 8，售价 2599 元起

IT之家 5 月 16 日消息，在今天下午举行的 FlymeAIOS 暨魅族 21Note 手机特种兵发布会上，魅族发布了全新的魅族 21 Note 手机，搭载第二代骁龙 8、全新 Flyme AIOS，售价 2599 元起。

外观方面，魅族 21 Note 采用无界美学设计，采用 6.78 英寸 8T LTPO 1.5K 144Hz（1-144Hz）直屏，采用全新 U8 低功耗屏幕发光材料，手动最高亮度 800nit，局部激发亮度 1600nit，峰值亮度 5000nit，采用 2160Hz 高频 PWM 调光，支持全天候息屏显示、全域湿手触控。搭配 1.75mm 极窄物理四等边，拥有 93.55% 的超高屏占比，采用铝合金中框 + 玻璃后盖，轻薄机身之上采用双面“灵动星弧”设计，2.5D 微弧手感和 R 角共同打造出色手感。魅族 21 Note 提供魅族白、无界黑两款配色，厚 8.2mm，重 205g。

值得一提的是，魅族还联合 Lipro 智能家居共同打造魅族 21 Note 「如然护眼屏幕」，并联合制定全新「视觉健康光显融合标准」，基于人眼健康、身心健康与人因工程三大要素，打造全年龄段更护眼的中国屏，并获得了中国质量认证中心「视觉健康友好度的卓越级认证」。

性能方面，魅族 21 Note 搭载第二代骁龙 8 移动处理平台，在 One Mind 智能思维引擎加持之下 AI 性能提升 335%。辅以 LPDDR5X 内存（全系 16GB）、UFS 3.1 闪存，采用 5000mm² VC 液冷散热，官方称 AI 赋能 360° 立体散热系统，散热性能提升 20%。

续航方面，魅族 21 Note 采用一块 5500mAh 高密度耐久电池，官方称可满足 12.8 小时高强度连续使用，支持 65W PD 通用快充协议。

魅族 21 Note 首次使用网络超级上行技术，实现 TDD 和 FDD 协同，大大缩短网络延时；搭载旗舰 X 轴线型马达，特调 500+ 系统振动效果；采用全新的音频算法和超线性立体双扬声器，可模拟更多不同的声场场景，轻松做到听声辨位，精准打击。

影像方面，魅族 21 Note 搭载第二代 5000 万像素全场景人文影像，保留 Aicy 灵动环，支持 2X 变焦人像美拍，辅以虹软图像算法。具体参数方面，新机前置 16MP（三星 S5K3P9），后置 50MP 主摄（三星 S5KGN5，OIS）+13MP 超广角（三星 S5K3L6）双摄。

魅族 21 Note 手机将于 5 月 16 日 16:00 开启预售，5 月 20 日 20:00 正式开售，IT之家附售价如下：

16GB+256GB 售价 2599 元

16GB+512GB 售价 2799 元

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