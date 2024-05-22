Flyme AIOS 内测明天 11:00 开启，魅族 21 / Pro / Note 用户可参与报名

IT之家 5 月 22 日消息，魅族官方今日宣布，FlymeAIOS 内测通道将于明天 11:00 开启，魅族 21、魅族 21 PRO、魅族 21 Note 用户届时可报名尝鲜，魅族 20 系列计划于 6 月开启内测。

据介绍，Flyme AIOS 支持 AI 全局录音、AI 笔记创作、AI 网址总结、AI 搜索、AI 连麦对话等多场景 AI 功能，还有实况通知、全新 Alive Design 等功能。

IT之家汇总 AI 功能如下：

连麦对话：支持面试、口语、咨询等多种专业对话场景。

AI 网页总结：支持微信公众号、网页长文等网址总结，想 Get 重点，连网页都不用打开。

AI 文档解读：不仅能快速总结关键信息，还支持用户追问文档细节，英文文档也能快速中文总结。

AI 搜索：不用在浏览器挨个打开网页去看内容，把问题抛给 AI 搜索，它能直接汇总结论，并支持信息来源查看和搜索内容进一步追问，号称“甚至比你用 GPT 效率更高”。

拖拽流转：一拖即搜，一拖即传，告别在应用之间反复横跳的复制粘贴。

通话助理：骚扰电话当断即断，外卖快递智能回复；AI 记录总结生成通话摘要和待办事项；AI 实时翻译。

AI 全局录音：支持全局应用录音，会议记录一键生成；

AI 笔记创作：会议议程、OKR、团建攻略等内容快速代写；

任务剧本：提醒或协助你完成每日必做小事；支持设置自定义剧本的同时，任务剧本还会根据你的习惯推荐剧本设置；支持语音创建剧本，还能实现多端设备的互相关联控制，提供人车家互动体验。

Flyme AIOS 还带来了智能体商店 Agent Store，支持海量智能体，开箱即用，无论是学习助手、音乐电台或是聊天工具。Flyme AIOS 也将以开放 AI 生态的形式，和更多第三方伙伴共同打造丰富的智能体生态。

在图片处理上，Flyme AIOS 进行了算法迭代，魔法消除升级为 AIGC 消除，消除效果据称更自然、更准确，更有 AI 风格转化，一键生成漫画、国风、粘土等不同风格图片。此外，图片编辑、搜索功能等方面也有升级。

除了 AI 能力外，Flyme AIOS 还带“实况通知”、个性化外观设计升级、桌面插件体系升级，支持插件堆叠与推荐。

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