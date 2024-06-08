笔记本公模厂商蓝天遭黑客团队 RansomHub 攻击，设计图 / 客户资料等 200GB 数据泄露

IT之家 6 月 8 日消息，据外媒 Cybernews 报道，黑客组织 RansomHub 在本月 4 日声称攻击了笔记本公模厂商蓝天（Clevo），窃取了 200GB 内部机密信息，主要涉及笔记本设计文件 / 产品路线图等信息，而在本月 7 日蓝天回应称“的确受到黑客攻击”，不过该公司并未披露确切的安全报告。

▲ 蓝天出品的“公模”笔记本电脑

据悉，RansomHub 是今年 2 月起兴起的黑客组织，该组织主要利用勒索软件牟利，最近动向较为猖獗，除了攻击蓝天公司外，还攻击了佳士得拍卖行和美国医疗集团 Change Healthcare。

在具体入侵方式上，RansomHub 声称他们通过“社工手段”成功获得了蓝天电脑的一名员工的权限，进而成功入侵该公司的系统，相关组织据称早已渗透入蓝天公司网络多时，如今已获取了该公司近乎所有 OEM / ODM 产品信息及客户商业资料，同时已将该公司“所有网络与备份全部加密”。

IT之家注意到，目前该黑客组织已公布了 10 份从蓝天电脑窃取的文件，内容包含产品规划路线图、笔记本制造设计图等等。而在其中一张简报截图的画面中还标注了“会议讨论内容不准外流”的字样，IT之家附相关泄露文件如下。

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