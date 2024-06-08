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微软承认 Win11 最新 KB5037853 更新存在安装 Bug，主要影响苹果 M 处理器 Mac 电脑虚拟机用户

2024/6/8 22:01:58 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 6 月 8 日消息，上个月底，微软面向 Windows 受支持版本发布了新一轮非安全质量更新，其中适用于 Win11 的 KB5037853（版本号 22621.3672 和 22631.3672）似乎比平时多了一些 Bug。

根据微软更新的“已知问题”列表，KB5037853 安装更新后可能会遇到任务栏闪烁、无响应、消失并自动重新出现的 Bug。

此外，微软还表示此更新后在安装过程中可能会遇到问题，不过主要是在基于 Arm 的 Mac 设备上运行的 Windows 虚拟机 (Parallels Desktop) 中才会出现。

由于此错误，你可能会在 Windows 更新设置中看到以下报错：

2024-05 Cumulative Update for Windows 11 Version 23H2 for ARM64-based Systems (KB5037853) Installation Error - 0x800f0845.

简单来说，安装 KB5037853 后，虚拟机中的 Windows 11 将无法启动，但截至IT之家发稿似乎没有临时方法可以解决此问题。对此，微软称其开发团队正寻找一种解决方案，并计划在未来发布的版本中提供更新。

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